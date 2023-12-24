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Hulkenberg, 2023 Haas güncellemeleri hakkında: "Hiçbir şey elde edemedik"

Nico Hulkenberg, Haas'ın VF-23 aracının sezon boyunca 'hiçbir şey' başaramadığını ve takımın bu aracın tanıtımından sonra 'kendisine karşı dürüst olması' gerektiğini söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

2023'ün neredeyse tamamında VF-23 aracını güncellemeyen Haas, ABD Grand Prix'sinde araç için kapsamlı bir güncelleme paketini, aracın 'B-spec' versiyonuyla getirdi.

Ancak aracın performansı neredeyse hiç değişmedi ve son iki yarışta Haas, hem Hulkenberg hem de Kevin Magnussen'in araç hissi konusunda farklı tercihlere sahip olması nedeniyle araçlarını farklı konfigürasyonlarda çalıştırdı.

Alman Auto Motor und Sport'a kapsamlı bir röportaj veren Hulkenberg, Haas'ın güncellenmiş aracı piyasaya sürmesiyle sezonun son haftalarında gelişen durum hakkında konuştu.

Haas'ın B-spec aracıyla neler başardığı sorulduğunda Hulkenberg, "Hiçbir şey." 

"Bu endişe verici bir şey ve bunu saklayamayız."

"Kendimize karşı dürüst olmalı ve aracı yeniden inşa etmek için bu kadar çok çalışıp sonuç neredeyse aynı olduğunda bunun standartlarımızı karşılamadığını kabul etmeliyiz. Gelecek yıl daha iyisini yapmak bizim görevimiz." dedi.

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Yılın son yarışlarında B-spec versiyonunu kullanan Hulkenberg, 2024 aracı piyasaya sürüldüğünde aynı ilerleme eksikliğinin yaşanmayacağını umduğunu söyledi.

Hulkenberg'e 2024 için ders alınıp alınmadığı sorulduğunda, "Şu anda bunu güvenle söyleyemem." 

"Aynı şeyin tekrarlanmaması için muhtemelen kendi içimizde biraz daha farklı bir şekilde organize olmamız gerekecek." yanıtını verdi.

Güncellemenin aracın yüksek hızlı virajlardaki performansını etkilediği anlaşılıyor ki Hulkenberg, Magnussen ile neden konfigürasyonları ayırmayı seçtiklerini ve Danimarkalı'nın güncellenmiş araca bağlı kaldığını açıklarken bunun verilerde açıkça görüldüğünü doğruladı.

"Bu biraz kişisel bir tercih." 

"Eski araç hızlı virajlarda daha fazla yere basma kuvvetine sahipti. Veriler de bunu kanıtlar nitelikte."

"Kevin muhtemelen Las Vegas'ta daha iyi bir seçim yaptı. Yeni paketi daha önce hiç düşük yere basma kuvveti konfigürasyonunda kullanmamıştık ve şaşırtıcı derecede iyi çalıştı. Abu Dabi'de ise eski araç daha iyi konumdaydı."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Ancak, güncellemelerin yalnızca yılın son beş yarışı için yapıldığı göz önüne alındığında, B-spec'e performansını ortaya çıkarması için yeterli zaman verildi mi?

Her ne kadar bu başarısızlıkta bir rol oynamış olsa da, Hulkenberg rüzgar tüneli rakamlarının ilk etapta umut verici olmadığını kabul etti.

"Güncelleme biraz zorunluluktan kaynaklandı. Miami'de alt gövde üzerinde bir değişiklik yaptık ama önemli bir şey değildi." 

"Sonra uzun bir süre hiçbir şey olmadı. Pazar günkü sorunlar gittikçe büyüdü. Mühendisler üzerindeki baskı da arttı ve B-spec bu şekilde ortaya çıktı."

"Ayrıca, elbette, Ferrari de dahil olmak üzere tüm iyi araçların Red Bull felsefesine geçtiğini görebiliyordunuz. Bu kervana katılmak da mantıklıydı."

"Bunu yaptık ama bence anlamamıştık. Rüzgar tünelinde bile değerlerin iyileşmediği açıktı. Rüzgar tünelinin vaat ettikleri ile yarış pistinin sundukları arasında büyük fark vardı."

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