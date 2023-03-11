Hulkenberg: "2022'de yedek olarak yarışmasaydım bugün burada olmazdım"

Haberi dinle

Hulkenberg, Vettel'in COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarışamamasıyla birlikte sezonun ilk iki yarışına katıldı.

Hulkenberg ayrıca 2020 sezonu boyunca Sergio Perez ve Lance Stroll gibi pilotların yine COVID-19 sebebiyle yarışamaması üzerine yarışlara katılmıştı.

35 yaşındaki pilot, bu katılımlarını kendisine 'kapıyı açan' unsurlar olarak görüyor.

F1'e verdiği bir röportajda Hulkenberg, "Bence o yarışlara katılmasaydım, her şey çok daha farklı olurdu."

"Şu anda burada olmamın anahtarı onlar."

"Geçen yılın başındaki iki yarış olmasaydı bu koltuğa oturabileceğimi hiç sanmıyorum. Bu, takımların, 'Tamam, bu adam hâlâ gaz pedalının nerede olduğunu biliyor!' diye düşünmelerine sebep oldu." dedi.

Nyck de Vries'in çeşitli ilk antrenman seanslarında yer alması ve İtalya Grand Prix'sinde hasta olan Alex Albon'un yerine geçerek padoğu etkilemesinin ardından Hulkenberg, Formula 2'den veya diğer destek serilerinden anında geçiş yapanların sayısı azaldıkça, pilotlar için bu deneyimlerin daha iyi bir yol olduğunun altını çiziyor.

Hulkenberg, "Bir başka örnek de Nyck de Vries."

"Monza performansı olmasaydı, 2023 için bir koltuğa sahip olacağından emin değilim. Bu yüzden bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.