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Formula 1 Haberler

Hulkenberg, 2022'de F1'e dönme fırsatı beklemiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Stefan Ehlen
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Nico Hulkenberg, şu an için Alfa Romeo ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını ve 2022'de Formula 1'e dönme fırsatının olacağını düşünmediğini söyledi.

Hulkenberg, 2022'de F1'e dönme fırsatı beklemiyor

En son 2019'da Sergio Perez ve Lance Stroll'un COVID olduğu dönemde  Racing Point ile geçici olarak yarışan Hulkenberg, bu sezon herhangi bir takımda yer bulamadı ancak Aston Martin'in yedek pilotu oldu.

Daha önce Bild'e konuşan Hulkenberg, 2022 için koltuk bulamazsa kendisi için F1 defterinin kapanacağını söylemişti.

2022 için adı Williams ve Alfa Romeo ile anılan Alman pilot için mevcut durum pek olumlu görünmüyor. Williams, gelecek sene için Alexander Albon ve Nicholas Latifi ile yarışacağını duyururken Alfa Romeo Valtteri Bottas ile anlaştığını duyurdu. Takımın ikinci olduğu için Antonio Giovinazzi dışında Guanyu Zhou'nun adı anılıyor.

Bild'e konuşan Hulkenberg, Alfa Romeo ile hiç görüşmediğini ve F1 şansının kalmadığını söyledi.

Hulkenberg, "Alfa Romeo ile herhangi bir görüşme yok. Ve o, 2022'de kalıcı bir koltuk için son seçenekti. Diğer tüm koltuklar dolu." dedi.

Hulkenberg, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini ve farklı serilerden heyecan verici teklifler aldığını söyledi.

Hulkenberg, "Karar vermek için acelem yok. İşlerin nasıl ilerlediğini görmek, tüm konuları çözmek istiyorum." dedi.

Hulkenberg'in adı daha önce IndyCar'dan Ed Carpenter'ın takımı ile anılmıştı.

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