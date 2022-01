Hulkenberg, 2022 regülasyonlarından neler beklediğini anlattı

F1, 2022 sezonunda yeni bir çağa girecek ve araçlar büyük ölçüde değişecekler. Yeni regülasyonlarla birlikte araçların karakteristikleri fazlasıyla değişecek ve pilotları yeni bir meydan okuma bekleyecek.

2022 araçlarını simülatörde sürme fırsatı bulan sınırlı insanlardan biri ise eski F1 pilotu Nico Hulkenberg.

2022 aracını simülatörde sürme fırsatı bulan Hulkenberg, 2022 regülasyonları hakkında şunları söyledi:

"F1 tarihindeki en heyecanlı sezonlardan birini arkamızda bırakmamızın ardından, yeni bir araç devrimi bizi bekliyor. Bu devrimin amacı ise şu: Daha yakın ve yoğun mücadelelerle şovu geliştirmek ve gridi yakınlaştırmak. Bu devrimle birlikte, pilotların yetenekleri yeniden önemli bir rol oynayacaklar."

"2021 senesinde bütçe sınırlamasının getirilmesinin ardından, ikinci büyük değişiklik yaşanacak ve yeni bir çağ başlayacak."

"F1 ve FIA, birlikte çalışarak yeni bir araç modeli geliştirdi. Bu yeni modelin, çok daha az kirli hava üretmesi bekleniyor. Teoride, kirli havanın azalmasıyla birlikte, pilotlar birbirlerini virajlarda daha iyi bir şekilde takip edebilirler. Bu da geçiş fırsatlarını arttırır. Bu gelişim ilgimi çekiyor ve bu yüzden, çoktan bu yeni araçları detaylı bir şekilde inceledim."

"Göze çarpan ilk şey, araçların daha fütüristik durması ve 18 inçlik lastiklere sahip olması. Ayrıca, bu yeni ve daha büyük lastikler, pilotların görüş açısını etkilemeyecekler."

"Yeni model, eski modele göre her alanda farklılıklar gösteriyor. Özellikle de aracın taban bölümü bazı takımlarda çok farklı duracak."

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid

"2022'de yaşanacak bütün değişimleri detaylı bir şekilde anlatırsam kitap yazmış olurum, o yüzden gelin değişimlerin yaratacağı etkilere bakalım. Araçlar daha yavaş olacaklar ve araçları sürmesi de zorlaşacak."

"İlk tecrübelerime bakarak söyleyebilirim ki yeni araçlar oldukça hızlılar ve eski araçlardan o kadar da yavaş değiller. Sürüş tecrübesi de o kadar değişmemiş, en azından simülatörde değişmemiş."

"Araçların gerçekten birbirini daha iyi takip edip edemediğini görmek oldukça ilgi çekici olacak. Simülatörde araçların viraj alma hızı oldukça yüksekti yani hâlâ 'kirli hava' riski bulunuyor."

"Ayrıca, bu kadar yüksek hızlarda öndeki aracı rahat bir şekilde takip edebilmeyi hayal etmek bana zor geliyor. Yine de umarım iyi bir şekilde şaşırırım."

"Sezon öncesi testleri başladığında takımlar ve pilotlar bu araçların gerçekten nasıl karakteristiklere sahip olduklarını görecekler."

"Ayrıca, hangi takımın ve pilotun sezona daha iyi başlayacağını da merak ediyorum. İyi ve gerçekten iyi pilotların farkı burada belli olacak. Yeni durumlara daha iyi adapte olabilen, çabuk öğrenen pilotlar; ilk safhalarda hızlı olacaklar. Sezonun sonraki bölümlerinde ise işler değişebilir çünkü yeni araçlar herkes için büyük bir öğrenme süreci getirecek."

"Takımların içinde bulunduğu gelişim yarışındaki pozisyonları, bu uzun sezon içerisinde değişecek."

"Tahminde bulunmak için henüz çok erken ancak eğer geçtiğimiz yıllarda önde olan takımlar yine önde olmazlarsa şaşırırım."

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. L-R: Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, Sebastian Vettel, Aston Martin, Valtteri Bottas, Mercedes, Lance Stroll, Aston Martin, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari and Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images