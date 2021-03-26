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Hulkenberg, 2021'de Aston Martin ve Mercedes'in yedek pilotu olacak!

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Nico Hulkenberg, bu yıl Formula 1'de hem Mercedes hem de Aston Martin'in yedek pilotu olacağını açıkladı. Alman pilot, ihtiyaç halinde Sebastian Vettel ve Lance Stroll'ün yerini alacak. Mercedes'in yedek pilotluğunu ise sadece 'belirli yarışlarda' yapacak.

Hulkenberg, 2021'de Aston Martin ve Mercedes'in yedek pilotu olacak!

Nico Hulkenberg, Formula 1'deki son tam sezonuna 2019 yılında katıldı ve sonrasında spora dönmeye çalışsa da, tam zamanlı bir dönüş gerçekleştiremedi.

Geçen yıl, üç yarışta Racing Point'in direksiyonuna geçti ve gösterdiği güçlü performansla takımların "gözde yedek pilotu" oldu.

Önce Sergio Perez'in yerini alan Hulkenberg, sonra da Lance Stroll'ün yerini aldı ve her ikisinde de neredeyse kusursuz bir iş çıkardı.

Aston Martin patronu Otmar Szafnauer, yeni sezonda Hulkenberg'i yedek pilotluğa getirmek istediğini söylemişti ve taraflar sonunda anlaşmaya vardı.

Hülkenberg, anlaşmanın yapıldığını Servus TV'de yaptığı açıklama ile doğruladı.

Hulkenberg, "Evet, doğru. Bu yıl Aston Martin'in kalıcı olarak yedek pilotu olacağım ve bazı yarışlarda da Mercedes için görev alacağım." dedi.

Alman pilot aynı zamanda bu kanalda yorumculuk da yapacak.

Hulkenberg, muhtemelen Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne'un Formula E nedeniyle katılamadığı Formula 1 yarışlarında takımın yedek pilotu olarak görev alacak.

Ayrıca Mercedes, geçen yıl takımın yedek pilotluğunu yapan eski F1 pilotu Esteban Gutiererz'le olan işbirliğini devam ettireceğini açıkladı.

Meksikalı sürücü, takımın marka ve iş elçisi olacak ve Mercedes'in Latin Amerika pazarındaki popülaritesini artırmada şirkete yardım edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg
Takımlar Aston Martin Racing , Mercedes
Editör Ronald Vording

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