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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, 2013'te Sauber'e geçtiği için pişman

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Hulkenberg, 2013'te Sauber'e geçtiği için pişman
Ekleyen:
, Editör
31 Ara 2019 13:32

Nico Hulkenberg, 2013 yılında Sauber takımına geçiş yaptığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Hulkenberg, oldukça inişli ve çıkışlı bir Formula 1 kariyerine sahip oldu. 2010'da Williams'la Formula 1'e adım atarken, 2011'de koltuksuz kaldı ve 2012'de Force India ile spora döndü.

O yıl Sauber güçlü bir performans sergiledi ve Hulkenberg ertesi sezon için İsviçreli ekiple anlaştı. Ancak Sauber o yıl pek iyi değildi ve Hulkenberg için kayıp olan yıllardan birisi oldu.

Sonuç olarak 2014'te Force India'ya döndü ve 2017'de de Renault'ya geçti.

Bu sezonun sonunda F1'e veda eden Hulkenberg, "Tüm hamlelerim doğru veya mükemmel değildi. Ama Formula 1'deki en zor şeylerden birisi de bu. Oraya gitmeden altı veya sekiz ay önce bir karar alıyorsunuz ve işlerin nasıl olacağını tahmin etmek zor."

"Şimdi söylemesi elbette kolay ancak, 2013'te Sauber'le bazı iyi yarışlara sahip olsam bile oraya geçme kararı kariyerim için en iyi kararlardan birisi değildi." dedi.

Hulkenberg, Renault hakkında da konuştu ve takımın önünde zorluklar olduğunu dile getirdi.

"Açıkçası önlerinde hâlâ büyük bir mücadele var. 2021'de pek çok şey değişiyor ve 2020'de gelişmek ve gridde yükselmek istiyorlar."

"Bu yıl geriye düşüş değildi. Sadece istediğimiz veya ihtiyaç duyduğumuz yıl olmadı. Şimdi bundan kurtulmaları ve gelecek yıl daha iyisini yapmaları gerekiyor. Bu büyük ve ilginç bir mücadele. Onlara şans ve başarı diliyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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