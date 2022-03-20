Hulkenberg: "Takım olarak yapmamız gerekenler var"

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Aston Martin, 2022 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarında istediği başarıyı elde edemedi ve iki sürücüsüyle birlikte ilk bölümde elendi. Takım, Sebastian Vettel'in Covid-19 pozitif olması nedeniyle yedek sürücüsü Nico Hulkenberg'le piste çıktı.

Uzun zamandır yarışmayan ve yeni nesil araçları ilk kez antrenmanlarda deneyen Hulkenberg, sıralama turlarını takım arkadaşı Lance Stroll'den önde ve 17. sırada tamamladı.

Hulkenberg, "Araç size ne veriyorsa onunla sürüyorsunuz. Bence takım olarak yapmamız gerekenler var ve biraz hız bulmamız gerekiyor."

"Fakat kişisel olarak, sıralamada temiz turlar atmam önemliydi. Antrenmanlarda, taze lastikler ile üzerinizde baskı yokken temiz bir tur atmak her zaman daha kolay."

"Bu nedenle benim için asıl olan sıralama turlarıydı. Çıkıp, 'bakın, iyi turlar attım ve hata yapmadım' demek istiyordum ve bence bunu başardım. Bu da bugün için beni tatmin etti." dedi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alman pilotun takım arkadaşı Stroll ise yarın 19. sıradan başlayacak.

Hulkenberg, takım arkadaşını yenmekten daha iyisini yapıp yapamayacağı sorusuna, "Şu anda buna dikkat etmiyorum. Ben şampiyonaya dahil değilim. Buraya tamamen rahat geldim, kaybedecek hiçbir şeyim yok ve kazanacak çok şeyim var." dedi.

Hulkenberg, 2022 araçları hakkında, "Dürüst olmak gerekirse, önceki nesil araçlara kıyasla çok farklılar."

"Lastikler çok daha sert ve uyumsuzlar. Ayrıca araçlar daha ağır. Bu nedenle ağırlığın aracı aşağı çektiğini hissediyorsunuz ve orta hızlı virajlarda dinamik değiller. Ancak bunun dışında hâlâ bir Formula 1 aracı." dedi.

Alman pilot, yarıştan beklentileri hakkında ise, "Benim için yarın, tüm hafta sonunun en büyük ve en zor günü olacak."

"Hırsla yarışmak, birinci turda etrafında diğerlerinin olması, lastikleri yönetmek ve aynı anda strateji düşünmek... Yarın çok fazla işim var ama elimden geleni yapacağım." dedi.