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Formula 1 Japonya GP

Hulkenberg: "Kış boyunca lastik kullanımı üzerinde çok çalıştık"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Suzuka'da zorlanmayı beklediklerini dile getirirken geçen senenin aksine bu yıl lastiklere daha iyi davranan Haas'ı geliştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Burak Yasul
Güncel:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

Sezonun ilk iki yarışından puan alan Haas, Avustralya'dan ise çifte puanla ayrılmıştı.

Cuma günü soğuk hava koşullarında gerçekleşen 1. antrenman seansında 1:31.958 ile 13. sırada yer alan Nico Hulkenberg, 2. antrenman seansında 5 tur attı ancak bu turların hiç biri gerçekçi turlar değillerdi.

İkinci seans yapılamadığı için birinci seanstan yeterince bilgi edinip edinemedikleri sorulduğunda Hulkenberg, "Biraz bilgi aldık. Ama açıkçası 2. seans yapılamadı. 1. seanstan sonra epeyce ayar değişikliği yaptık ama yağmur nedeniyle bunları değerlendiremedik."

"Ne yazık ki pist ne ıslaktı, ne de kuru."

"Bir F1 aracı ve motor sporları için gerçekten en kötü koşullardı."

"Taraftarlar için üzücü bir durum çünkü her zaman burada çok mutlular, çok hevesliler ve onlara tam bir seans verememek biraz hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Takım patronu Ayao Komatsu'nun birinci sektörde yavaş olamayı bekledikleri sözleri sorulduğunda Hulkenberg, "Zorlanmayı beklediğimiz yer burasıydı."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sezonun başından beri, bu tür orta hızlı virajların hâlâ yere basma kuvvetinin eksik olduğu yerler olduğunu biliyoruz. Bu yüzden zor görünüyordu." dedi.

Bir önceki yarışa göre nasıl hissettiği hakkında ise Hulkenberg, "Bazı alanlarda kesinlikle oldukça farklı ama bazı alanlarda da benzer."

"Kesinlikle çok iyi bir tabloya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bu bize sezonun geri kalanı için yön ve  daha iyi olmak için gelişim açısından ne yapmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Haas tenik sorumlusu Andrea De Zordo'nun lastik yönetimini iyileştirmek için sürüş tarzının önemli olduğunu söylemesi üzerine fikirleri sorulan Hulkenberg, "Bence aracı geliştirdik."

"Aerodinamik taraf bunun büyük bir parçası."

"Ancak ikinci kısım sürüş tarzı, yarışta lastiği nasıl kullandığınızla ilgili yaklaşım, ki bu da oldukça etkili."

"Yani evet, bence kış boyunca çok şey geliştirdik, gerçekten derinlemesine analiz ettik ve bunu anlamak için çok çaba ve enerji harcadık." dedi.

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