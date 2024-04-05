Hulkenberg: "Kış boyunca lastik kullanımı üzerinde çok çalıştık"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Suzuka'da zorlanmayı beklediklerini dile getirirken geçen senenin aksine bu yıl lastiklere daha iyi davranan Haas'ı geliştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.
Andy Hone / Motorsport Images
Sezonun ilk iki yarışından puan alan Haas, Avustralya'dan ise çifte puanla ayrılmıştı.
Cuma günü soğuk hava koşullarında gerçekleşen 1. antrenman seansında 1:31.958 ile 13. sırada yer alan Nico Hulkenberg, 2. antrenman seansında 5 tur attı ancak bu turların hiç biri gerçekçi turlar değillerdi.
İkinci seans yapılamadığı için birinci seanstan yeterince bilgi edinip edinemedikleri sorulduğunda Hulkenberg, "Biraz bilgi aldık. Ama açıkçası 2. seans yapılamadı. 1. seanstan sonra epeyce ayar değişikliği yaptık ama yağmur nedeniyle bunları değerlendiremedik."
"Ne yazık ki pist ne ıslaktı, ne de kuru."
"Bir F1 aracı ve motor sporları için gerçekten en kötü koşullardı."
"Taraftarlar için üzücü bir durum çünkü her zaman burada çok mutlular, çok hevesliler ve onlara tam bir seans verememek biraz hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.
Takım patronu Ayao Komatsu'nun birinci sektörde yavaş olamayı bekledikleri sözleri sorulduğunda Hulkenberg, "Zorlanmayı beklediğimiz yer burasıydı."
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Sezonun başından beri, bu tür orta hızlı virajların hâlâ yere basma kuvvetinin eksik olduğu yerler olduğunu biliyoruz. Bu yüzden zor görünüyordu." dedi.
Bir önceki yarışa göre nasıl hissettiği hakkında ise Hulkenberg, "Bazı alanlarda kesinlikle oldukça farklı ama bazı alanlarda da benzer."
"Kesinlikle çok iyi bir tabloya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bu bize sezonun geri kalanı için yön ve daha iyi olmak için gelişim açısından ne yapmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.
Haas tenik sorumlusu Andrea De Zordo'nun lastik yönetimini iyileştirmek için sürüş tarzının önemli olduğunu söylemesi üzerine fikirleri sorulan Hulkenberg, "Bence aracı geliştirdik."
"Aerodinamik taraf bunun büyük bir parçası."
"Ancak ikinci kısım sürüş tarzı, yarışta lastiği nasıl kullandığınızla ilgili yaklaşım, ki bu da oldukça etkili."
"Yani evet, bence kış boyunca çok şey geliştirdik, gerçekten derinlemesine analiz ettik ve bunu anlamak için çok çaba ve enerji harcadık." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hulkenberg: "Alonso, Russell'a karşı savunma oyunu oynamak için yanlış virajı seçti"
Hulkenberg: "Tempomuz orta sıralarda bir şey yapmak için yeterliydi"
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"
Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"
Haas, Magnussen olayının tekrar yaşanmaması için önlem almış
Steiner: "Haas'ta çok uzun süre kaldım"
Son Haberler
2024 Japonya GP 3. antrenman seansı: Red Bull'ların ilk iki sırada bitirdiği seansta Verstappen lider
Canlı anlatım: Japonya GP 3. antrenman seansı
Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?
2024 MotoGP Arjantin Grand Prix'si neden iptal edildi?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar