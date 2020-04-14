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Formula 1 / Fransa GP / Son dakika

Hükümetin yeni tedbirleri sonrası Fransa GP de tehlike altında

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Hükümetin yeni tedbirleri sonrası Fransa GP de tehlike altında
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Basile Davoine
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Nis 2020 05:54

Fransız Grand Prix'si, Fransız hükümetinin Temmuz ayının ortasına kadar tüm büyük etkinlikleri yasaklamasından sonra tehlike altına giren bir başka yarış oldu

Covid-19 salgını, 2020 F1 sezonunun ilk dokuz yarışının ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açtı ve 28 Haziran'da yapılacak olan Fransa Grand Prix'si, şimdilik takvimin ilk yarışı olarak planlanıyor.

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Covid-19'la mücadele edebilmek için, mevcut kısıtlamaların belli bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Macron, ülkede 17 Mart'ta başlayan ve 15 Nisan'da sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağını, 11 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Ancak Fransa'da yakın bir gelecekte restoranlar, barlar ve sinemalar kapalı olacak. Temmuz ayı ortasına kadar da herhangi bir festival organize edilmeyecek.

Macron, "İnsanların toplandığı yerler -restoranlar, kafeler, oteller, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları ve müzeler- kapalı kalacak. Büyük festivaller ve büyük halka açık etkinlikler, Temmuz ortasından önce gerçekleştirilemeyecek." dedi.

Diğer ülkelere uçuşların da bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmasıyla birlikte, yeni Formula 1 sezonunun seyircisiz bile olsa Paul Ricard'da başlama ihtimali önemli oranda darbe almış gibi görünüyor.

F1'in patronları şu anda yoğun şekilde yeni takvim üzerinde çalışıyor ve olası seçenekleri değerlendiriyor.

F1'in patronu Ross Brawn, geçen hafta verdiği demeçte, Temmuz ayında başladıkları takdirde 19 yarışlık bir takvime sahip olabileceklerini söylemişti.

5 Temmuz'da gerçekleştirilecek Avusturya GP ile ilgili ise henüz bir güncelleme bulunmuyor.

Avusturya'dan sonra yapılacak olan Silverstone yarışının kararı ise Nisan ayı sonunda alınacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Fransa GP Biletler
Editör Luke Smith

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