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Formula 1 / Son dakika

Hükümetin son kararının ardından Macaristan GP de seyircisiz yapılabilir

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Hükümetin son kararının ardından Macaristan GP de seyircisiz yapılabilir
Ekleyen:
, Editör
1 May 2020 06:02

Macaristan hükümetinin aldığı son tedbir kararlarının ardından 2020 Hungaroring yarışı da seyircisiz yapılacak gibi görünüyor.

Macaristan Grand Prix’si organizasyonu, yarışı önceden belirlenen tarih olan 2 Ağustos’ta yapmakta ısrarcı olduklarını ve yarışı düzenlemek için tüm seçeneklere açık olduklarını belirtmişlerdi.

Motorsport.com’a konuşan Hungaroring Sport Ltd. CEO’su Zsolt Gyulay, “Hak sahipleriyle her gün temas halindeyiz. Liberty, tüm çözümlere açık olduğumuzun ve yarışı düzenlemek istediğimizin farkında. Durum, bizim kontrolümüzün ötesinde ve ülkenin içinde bulunduğu duruma bağlı. Önlemlerin gevşetilmesini ve hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Avusturya ve İngiltere gibi biz de sezona başlamayı istiyoruz. Seyircisiz yarış seçeneği hakkında konuştuk. Ancak bu konudaki protokol, Avusturya için hâlâ gelişim halinde. Eğer bu konu çözülürse, kesinlikle kurallara uyacağız.” demişti.

Yarışın seyircisiz şekilde yapılıp yapılmayacağı konusunda büyük bir belirsizlik vardı ve bugün itibariyle işler biraz daha netleşmiş gibigörünüyor.

Macaristan hükümeti, ülkede 15 Ağustos'a kadar 500'den fazla kişiyi içeren etkinliklerin yasaklandığına yönelik bir kararname yayınladı.

Yani Macaristan GP organizatörleri, yarışın 2 Ağustos'ta yapmasını isterlerse yarışı seyircisiz yapmaktan başka çare olmayacak.

Japonya GP de bugün itibariyle bilet satışlarını durdurmuştu.

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Editör Kemal Şengül

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