Hükümet, Barcelona'nın F1'le yeni kontrat imzalamasına onay verdi

Formula 1, 1991 yılından bu yana Barcelona'da Formula 1 yarışı düzenliyor ve şimdiye kadar yarışın takvimden düşebileceği yönünde pek çok haber çıktı.

2019'daki yarışın son Barcelona yarışı olabileceği tahmin ediliyordu ancak yapılan görüşmeler sonucu Barcelona'nın 2020 takviminde kalması için yeni kontrat imzalandı.

Başlangıçta Mayıs için planlanan yarış, COVID-19 salgını nedeniyle Ağustos ayının ortasında seyircisiz şekilde gerçekleştirildi.

Gelecek yıl için herhangi bir anlaşma yapılmadı ancak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan, pist organizatörü anlaşmanın bir yıl daha uzatılacağını açıklamıştı.

FIA tarafından yayınlanan yeni takvimde İspanya GP için 9 Mayıs tarihi belirlenmişti. Ancak bunun ticari hak sahibiyle yapılacak anlaşmaya bağlı olduğuna dair bir ibare vardı.

Bugün itibariyle Katalonya Hükümeti, Formula 1'le sözleşme yenilemesi için pist yönetimine gereken onayı verdi.

İmzanın atılmasıyla beraber Barcelona, arka arkaya 31. kez Formula 1'e ev sahipliği yapmış olacak.

Açıklamada, Formula 1'in Katalonya'ya olan olumlu etkisine dikkat çekildi ve amacın "ekonomiyi ve bölgenin yeniden sanayileşmesine yardımcı olmak." olduğu belirtildi.

İspanya, 23 yarışlık 2021 Formula 1 takviminin beşinci yarışı olacak.

Katalonya'nın 2021 sonrasında da Formula 1'le uzun vadeli bir kontrat imzalaması beklenirken, tek yıllık kontratın 22 milyon euro değerinde olacağı tahmin ediliyor.