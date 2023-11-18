Hukuk bürosu, Las Vegas GP seyirci ihraçları hakkında yasal işlem başlattı!

"Genel" ve "özel" zararlar arasında eşit olarak bölünmek üzere seyirci başına "30.000 $'dan fazla" ödeme talep ediyor.

Perşembe günü Carlos Sainz'in yaşadığı kazanın ardından 1. antrenman seansı durduruldu ve su valf kapakları kontrol edilirken uzun bir gecikme yaşandı.

2. antrenman seansının gece yarısı başlaması gerekiyordu ve nihayet sabah 2.30'da başladı. Ancak, personel ve güvenlik sorunları nedeniyle 1:30'dan itibaren seyirci alanları boşaltıldı.

Cuma günü, bu durumdan etkilenen seyircilere mekanın ticari ürün mağazalarında harcayabilecekleri 200$'lık bir kupon verildi.

Cuma akşamı JK Legal & Consulting ile birlikte çalışan Dimopoulos hukuk bürosu, Perşembe günü pistte olduğunu söylediği 35.000 seyirci adına bir toplu dava açtı.

Davada, Las Vegas GP ve pistin bakımını üstlenen TAB Contractors Inc. adlı şirket olan davalılara karşı "sözleşme ihlali, ihmal ve aldatıcı ticari uygulamalar" suçlaması yapıldı.

Şehirde kişisel yaralanma davalarıyla ve reklam panoları ve TV reklamlarıyla tanınan baş avukat Steve Dimopoulos şunları söyledi: "Uzun mesafeler kat eden ve katılmak için küçük servetler ödeyen ancak bu deneyimden mahrum bırakılan taraftarların haklarını savunacağız."

Eylem Perşembe akşamı yaşananları özetliyor, ancak yanlışlıkla antrenmanın 2.30 yerine 3.30'da başladığını belirtiyor.

Fotoğraf tarafından: Francois Tremblay Yol üzerindeki gevşek rögar kapaklarının düzeltilmesi için çalışmalar ve görüşmeler yürütülmektedir

Açıklamanın devamında, "Rögar kapağını çevrelemesi gereken rögar kapağı contaları, davalı TAB tarafından söz konusu pist üzerinde çalışma ve pisti yarışa hazır hale getirme sözleşmesi kapsamında kurulmuş, üzerinde çalışılmış ve denetlenmiştir."

"TAB tarafından pist üzerinde gerçekleştirilen, söz konusu arızalı rögar kapağının montajı ve rögar kapağını kapatan beton işleri de dahil olmak üzere, çalışmalar 'antrenman sürüşü' etkinliğinden yalnızca birkaç gün önce tamamlanmıştı ve etkinlik sırasında pist yarışa hazır durumda değildi." denildi.

Açıklamanın devamında "F1 ve/veya yüklenicileri ve güvenlik kuruluşları, pistin yarışçılar tarafından güvenli bir şekilde kullanıldığından ve 'antrenman sürüşü' etkinliği için yarışa hazır olduğundan emin olmak için pisti denetlemekle yükümlüydü" ve "TAB tarafından mühürlenen söz konusu rögar kapağının kusurlarını ve/veya kötü montajını tespit edemedi ve pistin 'antrenman sürüşü' etkinliği için yarışa hazır olmasını sağlayamadı." sözlerine yer verildi.

İddiada ayrıca, etkinliğin iptal edilmesi ve yeniden planlanmaması halinde nominal değere kadar para iadesi yapılacağını belirten bilet koşullarına da atıfta bulunuluyor.

"Bu şikayetin yapıldığı tarih itibariyle, 'antrenman etkinliği' için bilet satın alan ve kendi kusurları olmaksızın bu etkinliğe katılma fırsatından mahrum bırakılan katılımcı ve/veya davetlilerden hiçbiri biletleri için herhangi bir geri ödeme almamış ve/veya kendilerine herhangi bir geri ödeme teklif edilmemiştir."

Dava dilekçesinde "davalıların neden olduğu zararı adil ve makul bir şekilde telafi edecek miktarda maddi tazminat" talep edilmektedir.

"Ayrıca davacılar, davalıların kasıtlı, pervasız ve kasıtlı davranışları göz önünde bulundurularak jüri tarafından adil ve makul olarak belirlenecek bir miktarda manevi tazminat talep etmektedir."

F1 organizasyonu bu iddiadan haberdar ancak Motorsport.com'un ulaştığı bir sözcü konuyla alakalı yorum yapmayı reddetti.