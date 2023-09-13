Hugo Boss, sadece Formula 1'e odaklanmayı planlıyor

AlphaTauri, 2024 yılında hem yapısal hem de yönetimsel anlamda büyük bir değişime uğrayacak ve bu kapsamda takımın adında önemli bir değişime gidilecek.

Söylentiler ve takıma yakın kaynaklardan gelen bilgiler, takımın yeni isim sponsorunun Alman moda markası Hugo Boss olacağı yönünde.

Şimdilik çok fazla detay bulunmuyor ancak bunun iki taraf için de kârlı bir anlaşma olacağından bahsediliyor.

Şirket 2017'den bu yana Formula E'nin ana partnerlerinden biriydi, ancak önümüzdeki sezondan itibaren serideki varlıklarına son verecekler.

Alman üreticinin Formula E için harcadığı finansal fon, Formula 1'deki pazarlama faaliyetlerine ayrılacak.

Hugo Boss sözcüsü, "Formula E ile olan anlaşmamızın sezon sonunda sona ereceğini teyit edebiliriz."

"Şirket gelecekte Formula 1'e odaklanma amacıyla bu spordaki mevcut taahhütlerini gözden geçiriyor." dedi.

Hugo Boss, AlphaTauri ile olası işbirliği söylentileri hakkında yorum yapmadı. Ünlü marka, halihazırda Formula 1'de Aston Martin F1 takımıyla çalışıyor.