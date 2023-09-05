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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hugo Boss, AlphaTauri'nin isim sponsoru olmaya hazırlanıyor

Yeniden markalaşma yolundaki AlphaTauri, Hugo Boss ile anlaşmaya çok yakın.

Altay Gök
Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Alman yayın kuruluşu F1-Insider'ın haberine göre Red Bull'un B takımı ile küresel giyim firması arasında uzun süredir konuşulan anlaşma tamamlanmak üzere.

Son olarak Monza'da görüşen Hugo Boss ve Red Bull yöneticileri, her an bu konu hakkında bir açıklamada bulunabilir.

Bu yılın başlarında AlphaTauri hakkında konuşan Red Bull danışmanı Helmut Marko, takımın yeniden markalaşacağını ve gelecek sezondan itibaren mühendislik açısından Red Bull'a daha yakın hale getirileceğini açıklamıştı.

F1-Insider'ın haberinde takımın gelecekteki adının Hugo Boss ve Red Bull'u kapsayacağı, bunun sebebinin Faenza merkezli takıma daha fazla finansman sağlamak olduğu iddiaları yer almakta.

Kısa süre önce Formula E küresel sponsorluğundan çekilen Hugo Boss da sportif açıdan yalnızca F1'e odaklanacaklarını doğrulamış vaziyette.

Konu hakkında farklı kaynaklara konuşan CEO Daniel Grieder, "Hugo Boss spor alanındaki mevcut taahhütlerini yeniden düzenliyor ve gelecekte sadece F1'e odaklanacağız."

 "F1 geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Ayrıca daha sürdürülebilir bir dünya ve yarışlar için de çabalıyorlar.

"Bu spor her zamankinden daha da önemli ve tüm dünya bunu izliyor." dedi.

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