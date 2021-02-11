Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

Hamilton’un yeni sözleşmesi nihayet bu haftanın başında açıklandı. Ancak pek çok kişi bu anlaşmanın 2021 sezonuyla birlikte sona ereceğini öğrendiği için şaşırmış durumda.

Bu, yine bazı spekülasyonlara yol açtı.

2022'de yedi kez Dünya Şampiyonu'nun emekliye ayrılacağı ve Mercedes koltuklarından birinin boş kalacağı yönünde görüşler var.

Deneyimli F1 gazetecilerinden Mark Hughes, Mercedes'in koltuğuna Verstappen'in bile geçebileceğini düşünüyor. Böylece sporda yeni bir hakimiyet çağının başlayacağını öngörüyor.

Hamilton'ın bu kısa vadeli anlaşmasının Red Bull için endişe verici bir haber olması gerektiğini söyleyen Hughes The Race'e, "Red Bull için endişeli bir haber olmalı. Hele ki Verstappen'in -2023'ün sonuna kadar devam eden- sözleşmesinde, takımın bir üretici ile motor ortağı olup olmadığına dair bir ihlal maddesi varsa."

“Mercedes ile Verstappen arasında F1'in de öncesine dayanan dostane bir ilişki var. Bazen Red Bull’dan Christian Horner’ın hoşuna gitmese de Toto Wolff, Verstappen'le hep iyi bir ilişki sürdürdü."

“Hamilton'ın, bu yılın sonunda rekor kıran sekizinci şampiyonluğunu elde ederek emekli olacağını hayal etmek o kadar da zor değil." dedi.

Hughes, böyle bir durum gerçekleşirse Verstappen'in Mercedes için en bariz seçeneklerden biri olacağından emin.

Mercedes'in yeni aero düzenlemelerindeki üstünlüğünü sürdürmesi halinde de F1'in yeni bir çağ yaşayabileceğini söylüyor.

"Hamilton döneminin yerini, Verstappen dönemi alabilir."

Russell, sözleşmesinin sona ermesiyle 2022'de Mercedes kapsamında bir pilot olmaktan çıkacak.

Hughes ise Verstappen takıma katılsa dahi genç İngiliz pilotun, Valtteri Bottas'ın yerini alacağını ve bunun hâlâ büyük bir olasılık olduğunu düşünüyor.

Williams yıldızının, Hollandalı'yla mücadele için gerekli olan tüm donanıma da zaten sahip olduğuna inanıyor.

Hughes, "Russell, Sakhir GP'deki sansasyonel performansından sonra, Mercedes'in kendisine olan güvenini bir kez daha tazelemiş oldu ve 2022'de terfi edeceği net bir şekilde gözüküyor."

"2022'de Mercedes'ten yepyeni bir Verstappen-Russell kadrosu mu?" diyen Hughes, "Daha da fazlası... Russell yeni bir Verstappen çağını engelleyerek bunu Verstappen-Russell olarak değiştiremez mi?"

"Şimdiye kadar karşılaştığı her zorluğun üstesinden geldi. Bunu başaramayacağını kim söyleyebilir ki?" şeklinde devam etti.

Böyle bir dinamizmin, F1'den beklentileri karşılayacak heyecan verici bir fikir olduğunu söyleyen deneyimli gazeteci, Hamilton döneminin ne kadar öngörülebilir olduğunun da altını çizdi.

Hughes, Verstappen'in Red Bull'la anlaşmasını devam ettirme durumundaysa Russell'ın tek başına Mercedes'le büyük ses getirmesini bekliyor.