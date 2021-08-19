Hughes: ''Ricciardo, standartın alt performansına tolere etmeyecek''

2021'de McLaren'a geçiş yapan Ricciardo, yeni takımında zorlanıyor ve Avustralyalı pilot bu durumdan, ''bir adım ileri, iki adım geri'' attığı şeklinde bahsetmişti.

Woking merkezli takım ise bunun nedenini çözemiyor.

Avustralyalı pilot ve takım arkadaşı Lando Norris arasında şu anda 63 puan fark var ve İngiliz pilot sürücüler şampiyonasında üçüncü sırada.

Gelecek sezon Formula 1'de yeni kurallarla birlikte gelen yeni araçlar olacak ve Hughes Ricciardo'nun gelecek sezon devam etmeyecek olmasının neredeyse imkansız olduğunu düşündüğünü söyledi.

The Race'deki köşesine yazan Hughes şu ifadeleri kullandı: ''[Ricciardo] McLaren'la uzun süren bir kontrat imzaladı ve gelecek yıl devam etmemesi neredeyse imkansız.''

''İki taraf da bunun yürümesini çok istiyor ve aralarındaki çalışma ilişkisi harika. Takım, onun zorlanmasına rağmen ekibe karşı yaydığı pozitif tavra hayran.''

''Ancak bu yılın ardından gelişme olmazsa, gelecek yıl radikal bir yenilenme yolu arayabilir.''

''Herkesin aracı geçtiğimiz sezonlara kıyasla farklı olacak. McLaren'ın 2022 aracı ona kokpitte kendini daha doğal bir şekilde ifade etmesine izin verecek mi?''

''Çünkü eğer cevap hayırsa, Ricciardo'nun rekabetçiliği, kendinin standartın altındaki performansına tolere eden biri olacağını düşünmek zor.''

''Böyle bir durumda McLaren'ın bu garip konuşmayı yapmasına gerek kalmayabilir bile. O, takımı bu durumdan kurtarabilir.''

''Ricciardo'nun, McLaren'ın ve F1'in iyiliği için bunun yaşanmamasını umalım. Herkes gerçek Ricciardo'nun geri dönmesini istiyor.''