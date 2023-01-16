Hughes, ilk yarışındaki performansıyla McLaren'ı etkiledi

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Jake Hughes, McLaren ile Formula E'deki ilk yarışına geçtiğimiz hafta sonu Mexico City'de çıktı ve performansı oldukça başarılıydı.

McLaren, Formula E'deki tek deneyimi testlere katılmak ve Venturi - Mercedes ile yedek pilot olarak işbirliği yapmakla sınırlı olan 28 yaşındaki Britanyalı ile anlaştığında, bu seçimin doğruluğuyla ilgili şüpheler vardı

Ancak Hughes, Mexico City'de iyi bir hafta sonu geçirdi; Sıralama turlarında üçüncü oldu ve yarışta 5. sırada finiş gördü.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, bu performansın ardından Britanyalı sürücüye övdü.

Sezonun ilk yarışının ardından Brown, "McLaren'ın Formula E'ye girmesi ve şampiyonanın nihayet başlamış olması harika."

"Jake sıralama turlarında üçüncü oldu, yarışta ise beşinci sırada finiş gördü. Açıkçası ilk hafta sonunda çok iyi bir performans gösterdi ve bizi etkiledi."

"Henüz yolun çok başındayız. 2023'te ve sonraki yıllarda takımın nasıl sonuçlar alacağını ben de merak ediyorum."

"McLaren artık başka bir seride daha temsil ediliyor, ki bu da yaptığımız her şeyde ciddi olduğumuzu gösteriyor."

"Genel anlamda takımın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.