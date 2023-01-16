Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Symonds: "Alonso hâlâ kazanabilecek kapasitede" Sonraki / Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor
Formula 1 Haberler

Hughes, ilk yarışındaki performansıyla McLaren'ı etkiledi

Jake Hughes, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından McLaren Racing CEO'su Zak Brown'dan övgü aldı.

Ekleyen:
, Editör
Hughes, ilk yarışındaki performansıyla McLaren'ı etkiledi
Haberi dinle

Jake Hughes, McLaren ile Formula E'deki ilk yarışına geçtiğimiz hafta sonu Mexico City'de çıktı ve performansı oldukça başarılıydı.

McLaren, Formula E'deki tek deneyimi testlere katılmak ve Venturi - Mercedes ile yedek pilot olarak işbirliği yapmakla sınırlı olan 28 yaşındaki Britanyalı ile anlaştığında, bu seçimin doğruluğuyla ilgili şüpheler vardı

Ancak Hughes, Mexico City'de iyi bir hafta sonu geçirdi; Sıralama turlarında üçüncü oldu ve yarışta 5. sırada finiş gördü.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, bu performansın ardından Britanyalı sürücüye övdü.

Sezonun ilk yarışının ardından Brown, "McLaren'ın Formula E'ye girmesi ve şampiyonanın nihayet başlamış olması harika."

"Jake sıralama turlarında üçüncü oldu, yarışta ise beşinci sırada finiş gördü. Açıkçası ilk hafta sonunda çok iyi bir performans gösterdi ve bizi etkiledi."

"Henüz yolun çok başındayız. 2023'te ve sonraki yıllarda takımın nasıl sonuçlar alacağını ben de merak ediyorum."

"McLaren artık başka bir seride daha temsil ediliyor, ki bu da yaptığımız her şeyde ciddi olduğumuzu gösteriyor."

"Genel anlamda takımın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Symonds: "Alonso hâlâ kazanabilecek kapasitede"
Önceki haber

Symonds: "Alonso hâlâ kazanabilecek kapasitede"
Sonraki haber

Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor

Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
Formula 1

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Formula 1

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"

Son Haberler

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi
WRC WRC

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 51. sezonu, bu hafta sonu (19-23 Ocak) gerçekleştirilecek ve kar-asfalt geçişleri ile pilotları zorlayacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Peki ralli dünyasının en üst sınıfında yeni sezon öncesinde neler değişti? Gelin birlikte göz atalım.

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
Formula 1 Formula 1

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"

F1'in teknik patronu Pat Symonds, sprint yarışı formatının her açıdan pozitif olduğu görüşünde.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu

Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1 Formula 1

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"

Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.