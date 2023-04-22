Hughes: "Bu sezonki güncellemelerde Allison'ın parmağı olmayacak"
Mark Hughes, James Allison'ın gelişinin 2023 aracından ziyade 2024 aracı üzerinde etkili olacağı görüşünde.
Mercedes'te teknik direktörlük görevine, geçmişte çok iyi araçlar tasarlayan James Allison getirildi. Şirkette farklı bir rolde yer alan Allison, son iki yıldaki problemlerin ardından Mike Elliott'ın yerini aldı.
Yarış analisti Mark Hughes, Allison'ın teknik direktörlüğe geri dönmesinin 2023 aracında fark yaratacağına inanmıyor.
Hughes, "Mike Elliott, ne yazık ki şampiyon takımın aerodinami alanındaki tüm başarılarının fazla bir değerinin olmadığı yeni dönemde Mercedes'in teknik direktörü oldu."
"Yeni düzenlemeler üzerinde çalışan Elliott liderliğindeki teknik ekip, simülatörde mükemmel şekilde çalışan çok orijinal bir çözüm buldu fakat W13'ün dalgalanmasıyla ilgili beklenmedik sorun, dar sidepod konseptinin tüm sınırlamalarını hızlı şekilde değerlendirmelerine izin vermedi."
"W14'te dalgalanma olmamasının tüm sorunları çözmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Takım bunu W14'ün lansmanından önce fark etti ama bir şeyleri değiştirmek için artık çok geçti."
"Yanlış yolda uzun bir yol kat eden Mercedes, daha çok Red Bull'a benzeyeceğini varsayabileceğimiz 2024 aracıyla yeni bir başlangıç yapmayı umuyor. Bu projeyi James Allison yönetecek, Mike Elliott -2026 üzerinde çalışarak- uzun vadeli araştırmalara ve teknik kaynakların tahsisine odaklanacak."
"Bugünkü W14'ün gelişim programı Elliott yönetiminde gerçekleşti ve takımın bu sezon kaydedeceği olası gelişim, Allison'ın teknik direktörlüğe dönüşüyle bağlantılı olmayacak." dedi.
James Allison, Technical Director, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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