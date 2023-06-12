Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Red Bull, aralarında Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerin de bulunduğu pek çok tanınmış pilotu spora kazandırdı.

Red Bull gibi Mercedes, Alpine ve Ferrari takımlarının da genç sürücü programları var.

2024 F1 sezonunun başlangıcından itibaren AlphaTauri'nin takım patronu olacak olan Mekies, programın son zamanlarda büyük önem kazandığını kabul ediyor.

Mekies, "Ferrari Akademisi bizim için son derece önemli bir proje."

"Son birkaç yıldır bu projeye büyük bir enerji harcıyoruz. Sadece F1'de değil, F2 ve F3'te de sürücülerin çoğunun çok erken yaşlardan itibaren bazı takımların akademileriyle anlaşmalı olduğunu görebilirsiniz."

"Dolayısıyla bu stratejik bir konu haline geliyor." yorumunu yaptı.

Red Bull'un genç programlarından gelen sürücülerle başarıya ulaşmasıyla birlikte Mekies, Milton Keynes merkezli takımın F1 akademileri için çıtayı belirlediğini kabul ediyor.

Mekies, "Red Bull'un bu akademileri geliştirmek için büyük bir başarıyla öncü olduğunu ve sonrasında her takımın bu arayı kapatmaya çalıştığını söylemek muhtemelen doğru olur." dedi.