Verstappen: "F1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım"
Formula 1 kariyeri bir gün kötüye gitse bile Max Verstappen, hedeflediği şeyi başardığı için endişelenmeyeceğini söyledi.
Verstappen'in 25 gibi genç bir yaşta olması ve Red Bull aracının şu anki hakimiyeti sebebiyle birçok kişi, Hollandalı pilotun Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın elinde bulunan yedi Dünya Şampiyonluğu rekorunu kırabileceğini düşünüyor.
Ancak Verstappen, 2028'de 30 yaşında mevcut Red Bull sözleşmesinin bitiminde ayrılmayı seçebileceğini sık sık dile getiriyor.
Kesinlikle en iyi olmak isteyenlerin yer aldığı spor dünyasında Verstappen'in tutumu pek çok kişi için şaşırtıcı olabilir ancak Hollandalı, ayrılsa bile yapmak istediği şeyleri zaten başardığını düşündüğü için içinin rahat olacağını söyledi.
Times'a verdiği demeçte Verstappen, "Formula 1'e girdiğimde beni endişelendiren şey şuydu: 'Neler yapabileceğimi göstermeme izin verecek bir aracım olacak mı?'"
"Neyse ki şu an o pozisyondayım. Eğer bir gün her şey kötüye gitse de önemli değil, Formula 1'de yapmak istediğim her şeyi zaten yaptım."
"Çünkü ilk şampiyonluğumu ve ardından ikinci şampiyonluğumu kazandım, yani benim için Formula 1'de kazanabileceğim her şeyi kazandım." dedi.
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