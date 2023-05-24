Imola GP'nin iptal edilmesi McLaren'in 'Triple Crown' tasarımını nasıl etkiledi?

McLaren, Monako ve İspanya'daki önümüzdeki iki F1 yarışında, 1974 Indianapolis 500, 1984 Monako GP ve 1995 Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanan araçlarının üç renk tasarımını içeren geçici bir renk düzeni kullanacak.

McLaren'in şasi aerodinamik yüzeylerine dış görünümünü eklemek için kullandığı vinil kaplamayı değiştirmek için Imola yarışının F1'in 2023 sezonundaki ilk art arda üç yarışın ilki olması nedeniyle sıkı bir geri dönüşle karşı karşıya kalmıştı.

İtalya'nın kuzeydoğusundaki yarış, ülkede son yüzyılda yaşanan en kötü sel felaketi olarak nitelendirilen olayların ardından iptal edilince, ekiplerin araçlarını ve ekipmanlarını alıp bu hafta sonu yapılacak yarış için Monako'ya göndermeleri amacıyla padoka geri dönmelerine izin verildi.

McLaren, Imola'nın ardından renk düzenini Woking üssünden uzakta bir tesiste değiştirmeyi planlamıştı ancak Imola GP'nin iptal edilmesiyle çalışmalara bir gün erken başlayabildi.

Bu çalışma, takımın planlanan üç yarışın ilkine taşımayı planladığı yedek panellerin ve kanatların renklerinin değiştirilmesini de içeriyordu.

Autosport tarafından yeni görünümü araca dahil etme planlarını nasıl uyarlamak zorunda kaldıklarını açıklaması istendiğinde McLaren Racing COO'su Piers Thynne şu yanıtı verdi: "Imola'da tam bir 'teslimat modundaydık' ve o bölgedeki herkes için çok zor bir durumdu."

"Ancak bu yarışı iptal etmek kesinlikle doğru bir karardı."

A view of the wet track Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Pazartesi ve Salı günleri pistte bulunduktan sonra, Salı öğleden sonra durum çok kötü hale gelmişti. Yerel halkın ve altyapının toparlanmasına destek olabilmek için bu kararın alınmasından kesinlikle çok memnunum."

"Açıkçası daha sonra yeniden planlama moduna geçtik - çünkü yarışa gelmek için uçuş rezervasyonu yaptıran çalışanlar vardı."

"Dolayısıyla, öncelikle yarışa girişleri ayarlamak için çalışmamız gerekti, ama aynı zamanda bu projenin nasıl gerçekleştirileceğini de ayarlamamız gerekiyordu."

"Böylece Cuma sabahı piste geri dönerek doğru parçaları çıkarabildik."

"Orada bazı ayarlamalar yaptık ve Cumartesi günü harici bir tesiste bu projeye başladık. Bu projenin Pazar gecesine kadar başlatılması beklenmiyordu."

"Dolayısıyla lojistik planını Cumartesi sabahı başlayacak şekilde ayarladık ve Cumartesi gecesi, Pazar, Pazar gecesi boyunca tamamlandı. Tüm parçalar şu anda tamamlandı ve Monako'ya naklediliyor."

Thynne ayrıca 'Triple Crown' tasarımının McLaren'da 'bir süredir' geliştirilmekte olduğunu ve takımın 2021 Monako yarışında birçok F1 hayranının beğenisini kazanan Gulf Oil şirketiyle yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak tek seferlik özel bir görünüm kullandığını açıkladı.

McLaren MCL60 Triple Crown livery for Monaco GP Photo by: McLaren

Thynne, "Muhtemelen bu tür bir şeyi yapmanın öncüleriyiz ve geçmişte katılım açısından kesinlikle bazı iyi sonuçlar aldık."

"Bunu yapan ekibin, kesinlikle harika olduğunu düşündüğüm ve Triple Crown'un tüm yönlerine atıfta bulunan yaratıcı fikirleri var."

"Ancak bir an için fiziksel zorluğun da hakkını teslim etmeliyiz, çünkü oldukça zor bir durumda Imola'dan ayrılmak ve bu işi uygulamak için son üç dört gün hareketli geçti."

"Bu yüzden, bunu yapan arkadaşlara kesinlikle teşekkür ediyorum ve bu hafta sonunda garajdan çıkışını görmek için sabırsızlanıyorum."