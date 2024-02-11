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Horner'la ilgili karar neden cuma günü açıklanmadı?

Motorsport.com, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bağımsız bir soruşturma avukatı tarafından sorgulanmasının ardından neden resmi bir açıklama yapılmadığına açıklık getiriyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Christian Nimmervoll
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull Racing'in 2024 Formula 1 sezonuna takım patronu Christian Horner ile mi yoksa onsuz mu başlayacağı sorusu henüz yanıtlanamadı. Horner beklendiği gibi Cuma günü Londra'da sorgulanmış olsa da, Red Bull GmbH tarafından yürütülen soruşturma henüz sonuçlanmadı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere Horner, görüşmeye siyah bir BMW ile getirildi. Sky'ın verdiği bilgiye göre, bu görüşmenin aslında Milton Keynes'teki takım merkezinde yapılması gerekiyordu. Ancak gazetecilerin orada toplanmasını önlemek için randevu Londra'da gizli bir yere alındı.

Çeşitli medya raporlarına göre görüşme sabah 08.45 sularında başladı ve sekiz saatten fazla sürdü. Ancak Cuma günü, bazı taraftarların umduğunun aksine resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bu umut en başından beri yersizdi. Zira Horner, Red Bull Racing'deki en yakın çalışanlarından birinin kendisine yönelik iddialarda bulunmasının ardından, sorgu esnasında kendini ilk kez açıklama fırsatı buldu.

Horner ilk kez kendini savunabildiğine göre, soruşturmayı yürüten avukatın Horner'ın ifadelerini incelemek üzere yeni görüşmeler yapması çok muhtemel.

Christian Horner

Christian Horner

Fotoğraf: Erik Junius

Horner'ın sorgusu öncesinde diğer Red Bull Racing çalışanları da sorgulanmıştı. Motorsport.com tarafından elde edilen bilgilere göre, bu çalışanlar arasında iddiaları ortaya atan çalışanın yanı sıra tasarımcı Adrian Newey gibi diğer çalışanlar da bulunuyordu.

Horner'a karşı bu tarz iddialarda bulunan çalışanın adı artık takım içerisinde biliniyor fakat mahremiyet açısından bu kişinin adı basınla paylaşılmıyor.

Horner'ın yakın arkadaşı olan Bernie Ecclestone'un birkaç telefon görüşmesiyle konuya danışman sıfatıyla müdahil olduğu söylenirken, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin de konuyla yakından ilgilendiği söyleniyor.

Bunun arka planında Formula 1'in hak sahibi Liberty Media'nın ülkesi ABD'de, özellikle Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'ı çevreleyen #MeToo olayından bu yana, gücün kötüye kullanılması konularına karşı hassasiyetin çok yüksek olması yatıyor.

Ancak Horner hakkındaki iddiaların aynı kefeye konulup konulamayacağı, konulsa bile kanıtlanıp kanıtlanamayacağı tamamen ayrı bir konu.

Bu konudaki soruşturma, avukatın hazırladığı raporla sona erecek ve bunun ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Red Bull'un 15 Şubat'taki 2024 takım lansmanına kadar bu konuyu masadan kaldırmayı tercih edeceği açık.

Ancak soruşturmanın adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi önemli.

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