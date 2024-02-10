Horner'ın toplantısı sekiz saatten fazla sürmüş
İngiliz basınına göre Christian Horner'ın geleceğiyle ilgili kritik toplantı sekiz saatten fazla sürdü.
Christian Horner, takım içerisinden bir kişinin kendisi hakkında yaptığı suçlamaların ardından soruşturma atına alındı.
Şu anda neler yaşandığına ilişkin sadece söylentiler bulunurken, cuma günü kritik bir toplantı yapıldı.
Buna göre Horner, olayı soruşturan kişinin karşısına ilk kez cuma günü çıktı ve suçlamalara karşı kendisini savundu.
Sky Sports'un haberine göre Londra'da düzenlenen toplantı sekiz saatten fazla sürdü.
Uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlanan Red Bull'un patronunun durumuyla ilgili resmi bir karar varılmadı ve yakın zamanda bunun olması da beklenmiyor.
The Race'e göre Horner'ın davasıyla ilgili soruşturma birkaç hafta daha sürecek ve Bahreyn'deki ilk yarıştan önce sonuçlanması da kesin değil.
Horner ile görüşen avukat, bir rapor hazırlayarak ve Avusturya'daki Red Bull ana şirketine gönderecek. Red Bull yönetimi raporun sonuçlarına göre Horner'ın bundan sonraki kaderine karar verecek.
The Race, Red Bull Racing takımının basın servisinden yorum istese de, takım herhangi bir cevap vermemeyi seçti.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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