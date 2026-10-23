Formula 1 Amerika GP
Horner'ın simülatör iddiasına Russell'dan yanıt: "Amacımız yarışlara hazırlanmaktı"
George Russell, Christian Horner'ın "Russell, Lando Norris ve Oscar Piastri’nin gençlik yıllarında Red Bull’un simülatörünü kullanmak için ödeme yaptığı" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 09:50
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George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Motorsport Silver Streak
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Geçen yıl Red Bull’daki görevinden ayrılan Christian Horner, bu hafta High Performance podcast'ine verdiği röportajda bahsi geçen üç sürücünün de gençlik yıllarında takımın simülatörünü kullanmak için ödeme yaptığını söylemişti.
Horner’a göre simülatörden sorumlu kişi, bu üç genç sürücünün Red Bull'un mevcut genç sürücülerinden daha yetenekli olduğunu kendisine aktarmış, ancak Helmut Marko onları takıma transfer etmekle ilgilenmemişti.
Horner, konuyla ilgili şunları söylemişti: "George Russell'ın simülatörümüzde sürüş yapmak için bize ödeme yaptığını hatırlıyorum. Lando Norris ve Oscar Piastri de aynı şekilde. Babaları, sahip olduğumuz sürüş simülatörünü kullanabilmeleri için çek yazıyordu."
Christian Horner
Fotoğraf: Autosport
"Simülatörle ilgilenen kişi yanıma gelip 'Christian, bu çocuklar şu anda kadromuzdaki genç sürücülerden daha iyi' diyordu. Onları Helmut'un yanına götürüp 'Bak, bence bu isimlere mutlaka göz atmalısın' dediğimi hatırlıyorum."
Şu anda şampiyonada ikinci sırada bulunan Russell'a, Horner’ın açıklamaları soruldu.
İngiliz sürücü, 2013 yılında Formula 1 ve alt kategorilerde simülatör kullanımının henüz yaygın olmadığını belirterek şöyle konuştu: "2013 yılında simülatörler aslında kimse için pek yaygın değildi. Genç sürücü takımlarının hiçbirinde simülatör bulunmuyordu."
"Formula Renault aracıyla o simülatörde sürüş yapma fırsatı vardı. Dolayısıyla bu, katıldığımız serideki testlere ve sürüşlere hazırlanmak amacı taşıyordu. Dediğim gibi, hiçbir takımda böyle bir imkan yoktu. Söyleyeceklerim bu kadar."
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- Motorsport.com Ekibi
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