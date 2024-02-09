Horner'ın Red Bull'daki geleceği bugün tartışılacak!

Red Bull Racing, 2024 Formula 1 aracını 15 Şubat'ta tanıtacak fakat Christian Horner'ın takım patronu olarak orada yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Red Bull GmbH tarafından Pazartesi günü açıklandığı üzere Horner'ın Cuma günü "bağımsız bir soruşturma avukatı" tarafından sorgulanacağı kesinleşti.

Motorsport.com'un elde ettiği bilgiye göre, diğer çalışanlar konuyla ilgili olarak halihazırda zaten sorgulanmış durumda.

Horner'ın kendisi de soruşturma kapsamında ilk kez ifade verecek. Red Bull, 50 yaşındaki takım patronuyla ilgili spesifik iddialar hakkında henüz yorum yapmadı. Formula 1 camiasında birçoğu "çirkin" olmak üzere çeşitli söylentiler dolaşıyor. Net olan bir şey var: İddialar Horner ile yakın çalışan bir Red Bull takımı çalışanı tarafından ortaya atıldığı.

Motorsport-Total.com'un elde ettiği bilgiye göre, Horner'ın Red Bull Racing'deki geleceğine Cuma günü karar verileceği kesin değil.

Soruşturmayı yürüten avukatın sonuca varmadan önce yaptığı incelemelerin ve görüşmelerin sonuçlarını derinlemesine incelemesi gerekiyor.

Ancak zaman daralıyor. Red Bull'un yeni aracını tanıtacağı 15 Şubat'a kadar Horner'ın geleceğinin netleşmesi isteniyor. Bu yüzden bugünkü görüşme kritik olacak.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, President, FIA, talk in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

O zamandan bu yana perde arkasında, meselenin olaya dahil olan herkes için büyük bir itibar kaybına yol açmadan çözülmesi için çeşitli girişimlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

Görünüşe bakılırsa Horner'a, basının çok fazla ilgisini çekmemesi ve şahsına yönelik bir sürü iddiayla uğraşmaması için gönüllü olarak istifa etmesi tavsiye edildi.

Ancak Horner'ın bunu reddettiği ortaya çıktı. Şimdi pozisyonunu savunmak için kendi avukatlarını görevlendirdi.

Şimdiye kadar iddialar hakkında sadece Hollanda gazetesi De Telegraaf'a açıklama yaptı.

Perde arkasında eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un da rol oynadığı söyleniyor. Horner, Ecclestone'un en iyi arkadaşlarından biri olarak biliniyor ve ikili arasındaki kişisel ilişki iyi olmaya devam ediyor. İçeriden gelen bilgilere göre Ecclestone, Horner'ı sakin tutmaya çalışıyor ancak Horner gönüllü istifayı reddetmeye devam ediyor.

Verstappen ailesi Horner'ın karşısında

Bu arada, hikayenin ilk olarak Hollanda'da sızdırılmış olması muhtemelen tesadüf değil. Perde arkasında Horner ve Jos Verstappen arasındaki kişisel ilişkinin ağır hasar gördüğüne dair söylentiler var.

Max'in arasının da şu anda en çok Helmut Marko ve babasıyla iyi olduğu biliniyor.

Bu arada Red Bull, Horner'ın suçunun kanıtlanması durumunda gerekli cezaları almazsa, markan imajının büyük zarar görebileceğinden endişe ediyor.

Bugün gelinen noktada Horner'ın soruşturmadan tamamen yara almadan kurtulacağına inanan pek kimse yok. Ancak önemli olan, kendisinin masum olduğunun varsayılması.

FIA'nın konuyla ilgilenip ilgilenmeyeceği de belli değil. Horner'ın görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunması ancak Red Bull tarafından görevine son verilmesi halinde, federasyon tarafından resmi bir soruşturma açılması pek olası görünmüyor.

Horner'ın Red Bull tarafından gerçekten görevden alınması halinde yerine kimin geçeceği ise bilinmiyor. Ancak, mevcut sportif direktör Jonathan Wheatley'nin en azından geçici olarak takım yönetimini devralması muhtemel.

Uzun vadede ana aday Oliver Mintzlaff olabilir.