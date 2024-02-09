Horner'ın kendi isteğiyle istifa etme niyeti yok

Red Bull takım patronu Christian Horner, "uygunsuz davranış" suçlamasıyla Cuma günü Londra'da bir duruşmaya katılmak zorunda kalacak.

Bir takım çalışanı tarafından baskıcı davranışlar ve [attığı] bazı mesajlarla suçlanan Horner, kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetti.

Duruşma Red Bull'un ana şirketi tarafından başlatıldı ve dışarıdan bir avukat tarafından yürütülüyor.

Birkaç saat sürecek bu görüşmenin ardından, resmi kararın önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Davanın sonunda Christian Horner'ın Red Bull Racing takım patronluğundan kovulması ihtimal dışı değil.

Fakat ESPN'in kaynakları Horner'ın gönüllü olarak istifa etmek gibi bir plan yapmadığını ve bu teklifleri kabul etmeyeceğini iddia etti.

Yeni Red Bull RB20 aracının tanıtımının 15 Şubat'ta yapılması planlanıyor ve takım, Christian Horner'a yönelik suçlamalarla ilgili meseleyi bu tarihten önce kapatmayı umuyor.