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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Horner'ın görevden alınacağı söylentileri dedikodu mu?

Red Bull'un Cidde'de ilk iki sırayı alamasının ardından, Christian Horner'ın şampiyonanın bir sonraki ayağından önce şirket tarafından görevden alınabileceği söylentileri dolaşmaya başladı.

Burak Yasul
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Shameem Fahath

Alman basınında yer alan haberlere göre Christian Horner, kendisi ve takımı hakkındaki tartışmalar sürerken, Avustralya Grand Prix'sinden önce Red Bull tarafından görevinden alınabilir.

Christian Horner'ın Red Bull GmbH tarafından hakkında açılan soruşturma yaklaşık iki hafta önce sonlandırıldı. Red Bull'daki takım içi güç çarpışması o zamandan beri devam ediyor.

Bahreyn'de Max'in babası Jos Verstappen, Grand Prix'nin ardından Horner'ın takımdan ayrılması gerektiği yönünde açıklamalar yaparken görevde kalmasının takıma zarar verebileceğini de söyledi.

Günler sonra, Horner hakkındaki şikâyetlerini takımın Avusturya'daki ana şirketine ileten Red Bull Racing çalışanı açığa alındı. Bu görevden alma, incelemeye dayanmayan kanıtlarının reddedilmesinin ardından geldi ve BBC, açığa almanın çalışanın ifadesinde dürüst olmadığı gerekçesiyle yapıldığını bildirdi.

Red Bull GmbH'nin son haftalarda yaşanan olaylarla, yüzlerce üst düzey F1 personeline ve medyaya gönderilen doğrulanmamış bilgiler içeren isimsiz bir e-postanın da konusu olan takım içi soruşturmanın tamamlandığı dönemde, Red Bull GmbH çalışanı ve Red Bull Racing danışmanı Helmut Marko Avusturya'nın ORF kanalına verdiği demeçte bir sonraki yarıştan önce kendisinin de açığa alınmasının teorik bir olasılık olduğunu Suudi Arabistan'da söylemişti.

Bu durum Suudi Arabistan GP hafta sonunda gerilimin tırmanmasına yol açarken, Marko cuma günü GmbH'nin yüzde 49'luk azınlık hissesini elinde bulunduran Avusturyalı işadamı CEO Oliver Mintzlaff ile birlikte geldi.

Red Bull GmbH'nin güçlü hissedarları Mintzlaff, Franz Watzlawick ve Chalerm Yoovidhya üçlüsü arasında pazar günü Dubai'de gerçekleşen görüşmelerin ardından Alman medyasında yer alan haberlerde Yoovidhya'nın Horner'a yönelik tutumunun değiştiği öne sürüldü.

GmbH'nin yüzde 51'lik çoğunluk hissesine sahip olan Taylandlı çoğunluk hissedarlarını temsil eden Yoovidhya, Bahreyn Grand Prix'si öncesinde Horner ile birlikte poz vererek desteklerini göstermişti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1-Insider.com'dan Ralf Bach ve Motorsport-Total'den Christian Nimmervoll'a göre, toplantının ana gündem maddesinin Horner'ın takımdaki geleceğini olduğu ve Taylandlı hissedarların Horner'ın takımdan gönderilmesi için Avusturyalı tarafla anlaşmaya vardı iddia edildi.

Toplantının ardından Horner'ın Red Bull'daki "güç mücadelesini kaybettiğini" ve Avustralya'daki bir sonraki yarıştan önce takımdan gönderilebileceği serbest bırakılabileceğini öne sürüldü.

Ancak, iyi konumdaki kaynaklar PlanetF1.com'a Horner'ın takım patronluğu görevinden alınabileceği yönündeki iddiaların 'saçmalık', 'söylenti' ve 'boş dedikodu' olduğunu söyledi.

Red Bull Racing'den gelen yorum talebi üzerine bir sözcü PlanetF1.com'a şu açıklamayı yaptı, "Christian'ın da söylediği gibi, hissedarların tam desteği için minnettar ve bu durum devam ediyor."

Max Verstappen ve Sergio Perez'in bir kez daha ilk iki sırayı elde ettiği Suudi Arabistan GP'sinin ardından Sky F1'e konuşan Horner, yarış takımından ve daha geniş anlamda şirketten pek çok önemli ismin dahil olduğu süregelen durum hakkında konuştu.

Horner, "Açıkçası bu konudan çok şey çıkarılıyor." diyerek devam eden bir takım içi savaşını sürdüğünü reddetti.

"Ancak biz tek bir takımız ve hiç kimse takımdan daha büyük değildir. Bu ekip 1400'den fazla kişiden oluşan farklı birimlerden oluşuyor ve en alttan en üste kadar herkesin oynaması gereken bir rol var ve onlar performans göstermeden bu tür performanslar elde edemezsiniz."

"Ne yazık ki bu hafta sonu çok fazla spekülasyon yapıldı, ancak bir kez daha odak noktamız pist." dedi.

Hafta sonu Marko'nun şirketten uzaklaştırılma tehdidi altında olabileceğine dair yorumları ve Verstappen'in Marko'nun ayrılmasının Red Bull'daki kendi geleceği için iyi olmayacağını iddia etmesi üzerine Horner, "Öncelikle, Helmut Red Bull GmbH'nin [Red Bull Racing'in ana şirketi] danışmanıdır, dolayısıyla tartışma her ne olduysa takımla değil onlar arasındaydı." dedi.

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