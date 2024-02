Horner'ın ayrılması Red Bull dominasyonunun sonu olur mu?

Bu hafta başında Red Bull GmbH (Red Bull Racing'in sahibi olan ana şirket) Christian Horner'a bir konu hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı. Bu konunun ne olduğu henüz doğrulanmadı ama ciddi bir onu olduğu düşünülüyor.

Red Bull PlanetF1.com'a yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialardan haberdar olduktan sonra, şirket bağımsız bir soruşturma başlattı. Halihazırda devam etmekte olan bu süreç dışarıdan uzman bir avukat tarafından yürütülmektedir. Şirket bu konuları son derece ciddiye almaktadır ve soruşturma mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır. Şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır."

Horner ve Red Bull arasında olup bitenlerle ilgili kesin gerçeklere ulaşmak zor. Resmi olarak ne Red Bull Racing ne de GmbH durum ve Horner'ın yaptığı iddia edilenler hakkında yorum yapmayacak.

Ne olmuş olabileceğine ya da soruşturmanın neye odaklandığına dair pek çok söylenti var. Aancak PlanetF1.com bunun Horner'ın yönetim tarzı ve yaklaşımıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

Bu amaçla, cuma günü bir sonraki adımların atılacağı düşünülüyor. İlgili tüm tarafları dinlemek ve Horner'ın pozisyonunun savunulabilir olup olmadığını belirlemek için 9 Şubat cuma günü bir görüşme yapılacak.

Red Bull'un takım lansmanının 15 Şubat'ta yapılacağı düşünüldüğünde, takımın uygunsuz bir zamanda büyük bir bomba patlatması anlamına geliyor. Yeni sezona coşkuyla girmek ve son yıllarda olduğu gibi baskın bir güç olarak görünmek yerine, Horner'ın işi ve karakteriyle ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkması Red Bull'un isteyeceği bir başlangıç olmayacaktır.

Gerçeklere sadık kalan Horner, tam olarak neyle suçlanıyorsa iddiaları reddetti. Ancak kariyerine ve liderliğine yönelik tehdit hafta sonuna doğru büyük ölçüde dengelenmiş gibi duruyor.

Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Horner'ın devasa bir Formula 1 kuruluşu yaratma konusunda gösterdiği inanılmaz yetenekten şüphe yok. Horner, 2004'ün sonlarında Jaguar'ın felaketle sonuçlanan girişimini devraldıktan sonra, merhum Dietrich Mateschitz tarafından kendisine verilen görevi üstlenerek Red Bull Racing'i kendi suretinde şekillendirmeye başladı.

Adrian Newey'i, McLaren'den ayrılıp Red Bull'a katılmaya ikna ettikten sonra yükseliş ivmesi katlanarak arttı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, celebrate in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images