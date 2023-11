Horner'dan yanıt: "Dominasyon hakkında yorum yapacak son kişi Hamilton"

Lewis Hamilton ve takımı Mercedes, Red Bull'u durdurmanın bir yolunu bulmaya bulmaya çalışsalar da, şu ana kadar başarılı olamadılar.

Hamilton, Brezilya GP sonrası RB19'u Formula 1 kariyeri boyunca gördüğü en baskın araç olarak tanımlayıp, dominasyonun Formula 1 ve FIA için sağlıklı olmadığını söyledi.

Horner ise bu durumu, 2014-2021 yılları arasında 8 kez Markalar Şampiyonluğu'nu kazanan Mercedes ve 7 kez şampiyonluk kazanan bir pilot (Lewis Hamilton) 'un böyle bir şey demesine karşı çıkıyor.

Horner o dönemde Mercedes'in dominasyonunu ''şok edici'' olarak tanımlarken, Mercedes pilotu Hamilton'un bu şekilde konuşmasına gerektiğine inanmıyor.

Red Bull takım patronu Horner, Eff Won with DRS podcast'inde Hamilton'dan bahsederken, ''Seçici bir hafızası olmalı."

''Mercedes'in o dönemde kazandığı zamanlar şoke ediciydi. Birkaç yıldır iyi bir tempoya sahiptik fakat bunu söyleyecek son kişinin Lewis olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG , Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, on the grid before the race