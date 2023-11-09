Horner'dan yanıt: "Dominasyon hakkında yorum yapacak son kişi Hamilton"

Lewis Hamilton ve takımı Mercedes, Red Bull'u durdurmanın bir yolunu bulmaya bulmaya çalışsalar da, şu ana kadar başarılı olamadılar.

Hamilton, Brezilya GP sonrası RB19'u Formula 1 kariyeri boyunca gördüğü en baskın araç olarak tanımlayıp, dominasyonun Formula 1 ve FIA için sağlıklı olmadığını söyledi.

Horner ise bu durumu, 2014-2021 yılları arasında 8 kez Markalar Şampiyonluğu'nu kazanan Mercedes ve 7 kez şampiyonluk kazanan bir pilot (Lewis Hamilton) 'un böyle bir şey demesine karşı çıkıyor.

Horner o dönemde Mercedes'in dominasyonunu ''şok edici'' olarak tanımlarken, Mercedes pilotu Hamilton'un bu şekilde konuşmasına gerektiğine inanmıyor.

Red Bull takım patronu Horner, Eff Won with DRS podcast'inde Hamilton'dan bahsederken, ''Seçici bir hafızası olmalı."

''Mercedes'in o dönemde kazandığı zamanlar şoke ediciydi. Birkaç yıldır iyi bir tempoya sahiptik fakat bunu söyleyecek son kişinin Lewis olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG , Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, on the grid before the race

Horner, 2021'in getirdiği zorlu süreçten sonra daha az stresli şampiyonluklar elde ettiği için mutlu.

Fakat Horner, önümüzdeki yıllarda gridin birbirine yakınlaşacağının kesin olduğunu söyledi.

Red Bull'un dominasyonu hakkında dışarıdan gelen yorumlarla ilgili Horner, ''Bakın, benim işim kazandığımızdan emin olmak. Bu benim işim.''

''2021 yılında yaşanan Red Bull ve Mercedes savaşı sporun tarihindeki en büyük savaştı. İlk yarıştan ve son yarış olan Abu Dhabi'ye kadar büyük bir mücadele vardı. Burada iki pilot da aynı puanları almıştı. İnanılmazdı.''

''Ve o yıl fiziksel olarak beni yaşlandırdı! Son birkaç yıl daha az stresli olduğu için keyifliydi fakat şunu garanti edebilirim ki bu dönem bir noktada değişecek ve bu an meselesi. Şimdiden olduğunu görebilirsiniz.''

''2024 ve 2025'te gridin birbirine daha çok yaklaştıklarını göreceksiniz''

''McLaren'da gördüğümüz ve bizdeki kısımlara benzettiğimiz şeyler var ama Formula 1'in çalışma şekli bu. Gelecek yıl ise birçok aracın birbirine benzeyeceğinden eminim."

''2026 yılında yeni regülasyonlar çıktığında farklar yine artacak fakat önümüzdeki birkaç yıl herkes birbirine yakınlaşacak.'' dedi.

Bazıları Max Verstappen ve Sergio Perez arasında mücadele olmamasından yakınıyor.

Horner, bu konuda, "Aracımıza iki 'alfa' koyarsanız, mesela Verstappen ve Hamilton'u koyarsanız bu işe yaramaz; aksine takıma zarar verirsiniz.''

''Takımda bir dinamik olmak zorunda ki sürücüler kendileri için değil, takım için yarışabilsin. Öbür türlü takım bölünür." dedi.