Horner'dan Wolff'a yanıt: "Red Bull Mercedes'ten 220 kişi aldı"

Lando Norris'in zaferindne hemen önce padoktaki ana konu Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılması ve takımın geleceğiydi.

McLaren CEO'su Zak Brown, Newey'i “ilk domino taşı” olarak nitelendirdi ve takımının son zamanlarda Red Bull'daki çalışanlara da daha fazla CV aldığını ekledi.

Toto Wolff ise Max Verstappen'i takıma çekme umudunu koruyor.

Red Bull'un patronu Christian Horner, ikilinin son dönemdeki yorumları sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bahsi geçen iki kişi oldukça fazla konuşuyor."

"Bir tür kelime savaşına girmek istemiyorum ama Toto'nun yerinde olsaydım kendi sorunlarına daha fazla odaklanırdım."

"Teknik ekibimizin genişliği ve gücü konusunda endişeli değilim. Elbette takımlar arasında her zaman insan hareketliliği olacaktır ama Formula 1'de bu kaçınılmaz bir şey."

"Bu yıl RB'nin, yani ikinci Red Bull takımının bu yıl McLaren'dan kaç kişiyi takıma çektiğini hatırlamıyorum bile..."

"En azından biz Red Bull Powertrains, Mercedes HPP'den 220 kişi çektik.”

“Toto'nun yerinde olsaydım bir ya da iki CV'den çok bu 220 kişi için endişelenirdim."

Horner, Brown'ın sözleri hakkında endişelenmediğini de ekledi.

"Hiç de endişeli değilim. Bu CV'lerin nereden gelebileceği konusunda hiçbir fikrim yok."

Şimdi de Jonathan Wheatley'nin adı Red Bull'dan ayrılmakla anılıyor.

Bu konuda Horner, "Herkes hakkında söylentiler dolaşıyor. Biz anlaşmalar ve sözleşmelerin içeriği hakkında genellikle halka açık olarak konuşmayız." dedi.