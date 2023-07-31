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Horner'dan Verstappen'e övgü: "Bu bir nesilde bir kez görebileceğimiz bir şey!"

Red Bull patronu Christian Horner, elde ettiği güçlü zaferin ardından Max Verstappen'i övdü.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika'da altıncı başladığı yarışı kazanmayı başardı ve arka arkaya galibiyet serisini sekiz yarışa çıkardı.

Sergio Perez'e karşı büyük bir üstünlük kuran Verstappen, bu performansı sonrası günün pilotu seçildi.

Yarıştan sonra konuşan Red Bull patronu Christian Horner şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse liderliği almasının bu kadar uzun sürmesine şaşırdım!"

"Tabii ki şaka yapıyorum! Bugün inanılmaz bir yarış çıkardığına inanıyorum. Açıkçası ilk bölümde ikinci sıraya çıkma konusunda harika bir iş çıkardı ve orta lastiği geçmesinin ardından yarışı tam anlamıyla parladı."

"Gerçekten inanılmaz bir tempo yakaladı. Checo da aralarındaki hız farkı nedeniyle çok fazla savunma yapmadı."

"Bundan sonra her şey, yarışın geri kalanını yönetmekle ilgiliydi."

"Yaz tatiline hem Grand Prix hem de sprint yarışlarının hiçbirisinde yenilmeden girmek olağanüstü bir şey."

"Şu anda bu konumda olmak hayallerimizin de ötesinde."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Verstappen'in liderliği almasının neden bu kadar uzun sürdüğü sorusu üzerine Horner, DRS trenini işaret etti.

"Sanırım DRS ile ilgiliydi. DRS treninin arkasındaydı. Lewis Charles'ın DRS'sinden çıktıktan hemen sonra Max onu geçti ve birkaç tur sonra da Charles'ı geçti."

"Lewis'in bu hafta sonu özellikle düzlük hızı açısından aracını iyi ayarladığını da görebiliyorduk."

"Bu da ilk birkaç turda işleri biraz karmaşıklaştırdı."

Perez ile Verstappen arasındaki farkı açıklaması istendiğinde Horner, "Checo'nun ilk stinti aslında çok iyiydi."

"Orta lastiğe geçildikten sonra Checo kesinlikle Max kadar rahat değildi."

"Son bölümde yumuşak lastiğe geçildikten sonra da tüm mesele lastiği yönetmekle ilgiliydi."

"Lastiklerin aşınmaya başladığını gördüğümüz için biraz endişelendik. Bu yüzden sadece yarışı tamamlamaya çalıştık." cevabını verdi.

Farkın Verstappen'in bazen tur başına bir saniye hızlı olmasıyla ilgili Horner, "Şu anda herkese karşı üstünlüğü var."

"Genel olarak olağanüstü bir iş çıkardığını düşünüyorum. Şu anda Max ile tanık olduğumuz şey, bir nesilde bir kez görebileceğiniz bir şey."

"Bence Checo ilk turda harika bir iş çıkardı, Charles'ı dışarıdan cesur bir hamleyle geçti, ilk stintte güçlü bir tempoya sahipti."

"Fakat orta lastikte nispeten zorlandı ve bunun nedenini gözden geçirmemiz gerekiyor."  dedi.

Verstappen'in araçta Perez'in yapamadığı neyi yaptığı sorusu üzerine ise Horner, "Tüm büyük sürücüler gibi onun da ekstra özellikleri var."

"Şu anda onun lastikleri okuma, yarışı okuma ve yarıştan her şeyi çıkarma yeteneğini görüyoruz."

"Bunu görmek harika. Bence şu anda formunun zirvesinde." 

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