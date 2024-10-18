Horner'dan suçlamalara yanıt: "McLaren mini DRS'yi örtbas etmek istiyor"
Christian Horner, FIA'nın Red Bull'un ön bib ayarlayıcısı üzerindeki müdahalesini rakiplerinin paranoyasını yatıştırmak amacıyla yaptığını savundu.
Red Bull, FIA'nın ön bib (T-Ray) ayarlayıcısına mühür eklemesinin ardından tekrar manşetlerde.
FIA, bu hafta sonu Red Bull'un ön bib ayarlayıcısına mühürler ekledi ve sezon bitmeden aracın o kısmında değişiklikler yapılması talep edildi.
Christian Horner, Sky Sports'a verdiği demeçte tüm bu suçlamaları haksız bulduğunu söyledi: "Bence bazı rakiplerimiz biraz şikayetçi oldu ve tabii ki FIA'nın görevi bu tür şeyleri incelemek."
Max Verstappen, Red Bull RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Ayarlayıcı zaten üç yıldır açık kaynak bileşenler listesinde yer alıyor. FIA ile problem yok, bu yüzden padoktaki bazı paranoyaları yatıştırmak için mühür eklenmiş olabilir."
Ayrıca Horner, Red Bull'un bib ayarını yapmanın kolay bir işlem olmadığını, panellerin ve pedalların çıkarılması gerektiğini ve uzun bir mekanik çubuğun kullanılmasının gerektiğini vurguladı: "Bu çok karmaşık bir sistem, aslında arka stabilizatorü ayarlamak daha kolay olurdu."
Horner son olarak, McLaren'ın son zamanlardaki 'mini DRS' tartışmasından sonra dikkatlerin Red Bull'a çekilmesinin bilinçli bir hareket olduğunu söyledi: "Bazen kendi evinizdeki şeyleri örtbas etmek için başka bir yerde yangın çıkarmaya çalışırsınız."
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