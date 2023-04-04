Horner'dan Russell'a "hız saklama" yanıtı: "Peki"

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Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, Red Bull'un Avustralya GP hafta sonunda elini gizlediğini iddia emişti.

Russell, "Bilerek yavaş görünüyorlar. Bence tam potansiyellerini göstermek istemiyorlar çünkü ne kadar hızlı görünürlerse, spor onları bir şekilde geride tutmaya çalışacak. Bence gerçekçi olmak gerekirse, gridin geri kalanına göre muhtemelen 0.7 avantaja sahipler. Şu anda hız farkının nasıl göründüğünü bilmiyorum ama ne Max ne de Red Bull aracı zorlamak istemiyor." demişti.

Bu sözler yarıştan sonra Red Bull takım patronu Christian Horner'a soruldu.

Horner, Russell'ın sözleri sorulduğunda şöyle dedi: "Bu yarışı onlar kazanabilirdi. Buna rağmen biz hız mı saklıyorduk? Peki."

"Takımı bu tür avantajları çok iyi bilir. Her yarışta her zaman bir yönetim unsuru olur."

"Tek pit stoplu bir yarış olduğu için ve yarış tek pit stopla tamamlanacağı için, lastik yönetiminin önemli bir unsur olduğunu görebilirsiniz. Onlar da aynı şeyi yaptı."

"Checo öylece takılmıyordu ya da elini göstermek istemediği için tur başına 0.7 saniye yavaş gitmiyordu. Aksine grid burada kesinlikle biraz daha yakın."