Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Red Bull, yeni RB20'yi bugün düzenlediği lansmanla tanıttı ve yeni aracın geçen yıldan farklı göründüğü gözlerden kaçmadı.

Geçen yıl 22 yarışta 21 zafer alan Red Bull'un patronu Christian Horner, yeni araçta "harika bir iş çıkardıklarını" söyledi.

Bu yıl tüm yarışları kazanmak gibi bir hedefleri olup olmadığı sorusuna Horner, "Tüm yarışları kazanmak gibi bir hedef koymak çok zor olacaktır. Geçen yıl 22 yarışın 21'ini kazanmıştık. Maalesef Singapur elimizden kaçtı."

"Yani teknik olarak gelişebiliriz! Fakat mantıksal olarak bakarsak, kurallar aynı kaldığı için mücadele yakınlaşacak. Diğer araçların RB19'dan etkilendiğini görebiliyoruz."

"Diğer takımların da yaklaşmasını bekliyoruz."

"Şahsen takımın RB20'de harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yakaladıkları başarıya rağmen yerlerinde durmadılar ve yeni araçta sınırları zorladıklarını görebiliyorsunuz."

"Sezon başlangıcı için sıralamanın nasıl olacağını ise sezon başladıktan hemen sonra göreceğiz." cevabını verdi.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takımın nerede geliştiği sorusuna Horner, "Bazı alanlarda küçük kazanımlar olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli gelişmek istiyorsunuz."

"Araçtaki detaylara bakarsanız, gerçekten mükemmel detaylar var. Bence takım rehavete kapılmadı, gelişmeye ve sınırları zorlamaya devam etti."

"Araçta olan ve hiç şüphesiz önümüzdeki birkaç hafta boyunca mercek altında olacak bazı yenilikler var. Bence takımdaki yaratıcılık seviyesi çok güçlü ve bunu buldukları bazı çözümlerde görebilirsiniz."

"Yani RB20 muhafazakar bir evrim değil. Bazı harika yeniliklere sahibiz." cevabını verdi.

Bazıları, Silverstone'da kullanılan RB20'nin bazı parçalarının Mercedes'e benzediğini söylüyordu

Red Bull'un Mercedes'ten bir şeyler kopyalayıp kopyalamadığıyla ilgili Horner, "Bu taktiksel değil, performansa ve simülasyon araçlarımızda gördüklerimize dayanıyor."

"Araç belirli alanlarda geçen yıla göre oldukça farklı görünüyor. Bunu sadece kronometre gösterecek ama sanal dünyada daha iyi olduğunu düşünmeseydik bu konseptleri seçmezdik." dedi.

Aracın testle yarış arasında değişip değişmeyeceğiyle ilgili Horner, "Bence şu anki durum, bütçe sınırı nedeniyle test ve yarış arasındaki değişimi sınırlıyor. Şu anki durumda nereye harcama yapacağımız konusunda çok daha seçici olmak zorundayız" dedi.

Son olarak diğer lansmanlarda dikkatlerini çeken bir şey olup olmadığı soruldu.

Horner: "Sanırım RB19'un tüm zamanların en başarılı aracı olmasının pek çok araç üzerinde etkisi olduğunu görebilirsiniz."

"Fakat Formula 1'deki yaratıcılığı bir kez daha ortaya koyan bazı ilginç detaylar var."

"Kurallar sabit kalsa da, başkaları tarafından sunulan ilginç çözümler var."