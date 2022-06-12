Horner'dan Mercedes'e yanıt: "Eğer dalgalanma fazlaysa aracın yüksekliğini artırın"

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Azerbaycan Grand Prix'si hafta sonunda Mercedes'in içerisinde olduğu bazı takımlar, düzlüklerde çok fazla dalgalanma yaşıyordu ve bu durum hafta sonu boyunca büyük bir tartışma konusuydu.

Yarışın ardından Lewis Hamilton, W13'ün içerisinden çıkmakta zorlandı ve fiziksel olarak kendisini pek iyi hissetmediği görülebiliyordu.

Şimdi Mercedes'in de içerisinde bulunduğu bazı takımların, FIA'yla görüşerek dalgalanma konusunda bir çözüm istediği konuşuluyor.

Fakat bu, Red Bull gibi dalgalanmaya çözüm bulmuş takımlar tarafından hoş karşılanmıyor.

Horner, bugünkü yarışın ardından şöyle konuştu: "Dalgalanmayla mücadele etmenin en basit yolu, aracın yüksekliğini artırmaktır."

"Takımların bunu yapma seçeneği var değil mi? Eğer bir takım bunu yapmıyorsa, bu onların kendi sorumluluğundadır."

"Aracınızın yere yakınlığı konusunda kendi seçiminizi yapma şansınız var. Eğer bir şey araç güvenliği için iyi değilse o zaman asla yapmamalısınız."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu konuyla teknik departmandaki isimlerin ilgilenmesi gerekiyor. Bu sorunu sert şekilde yaşayan bazı takımlar var, fakat daha az sorun yaşayan başka takımlar da var."

"Adil olmak gerekiyor ve bundan kurtulmayı başaramayan takımlar için, bu sorunla gayet iyi baş eden takımları cezalandırmanın haksızlık olacağını düşünüyorum."

Horner, Mercedes'in Lewis Hamilton ve George Russell ile bu konuya değinerek politik bir oyun oynadığı görüşünde.

"Eğer aynı pozisyonda olsaydım, ben de onlara mümkün olduğunca takım radyosunu kullanmalarını ve tribünlere oynayarak bunu büyük bir sorun haline getirmelerini söylerdim. Bence bu oyunun bir parçası."

"Bakın, bunun rahatsız edici bir şey olduğunu görebiliyoruz fakat bunu çözmenin yolları var. Fakat bunu yaptığınız vakit, aracın performansına zarar veriyorsunuz."

"Hal böyle olunca yapacağınız en kolay şey de güvenlik koşullarını öne sürmektir. Ancak her takımın elinde bir seçenek var."

"Bu, tüm gridi kapsayan bir güvenlik endişesiyse o zaman bakılması gereken bir şey diyebilirim fakat yalnızca belli insanları ve takımları etkiliyorsa, o zaman bu, o takımların ilgilenmesi gereken bir şey."