Formula 1

Horner'dan ilginç iddia: "Bana Mercedes takım patronluğu teklif edildi"

Christian Horner, yeni anı kitabında Niki Lauda'nın kendisine 2012'nin sonunda Mercedes takım patronluğunu teklif ettiğini, ancak Red Bull'a olan bağlılığı nedeniyle bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 09:55

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Christian Horner, Red Bull Racing

Fotoğraf: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

Christian Horner, yeni anı kitabı Drive'da dikkat çekici bir itirafta bulundu. İngiliz yönetici, 2012 yılının Noel döneminde Niki Lauda'nın kendisine Mercedes F1 takım patronluğu görevini teklif ettiğini, ancak bu teklifi kabul etmediğini anlattı.

Bu teklif, Horner'ın McLaren'dan ayrılmayı düşünen Lewis Hamilton ile görüşmeler yapmasının ardından geldi.

Horner, Hamilton'ı o dönem Red Bull'da yarışan ve üç kez dünya şampiyonu olmuş Sebastian Vettel ile aynı takımda buluşturma fikrinden vazgeçmiş, bunun yerine Lauda'yı İngiliz sürücüyle anlaşma yapmaya yönlendirmişti. Hamilton'ın Mercedes'e transferi Eylül 2012'de açıklanmıştı.

Horner, Lauda'nın evini ziyaret ettiği sırada hazırlıksız yakalandığını belirtti. Üç kez dünya şampiyonu olan Avusturyalı ismin, kendisine 'göz kamaştırıcı rakamlar' teklif ettiğini anlatan Horner, sonunda teklifi kesin bir dille reddettiğini aktardı.

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Horner, Lauda'ya verdiği yanıtı şöyle anlattı: "'Ben Dietrich'e ve takıma karşı bir bağlılık hissediyorum. Bu nedenle teklifinizi takdir etsem de Mercedes'e katılmayacağım.' demiştim."

Horner, bu görüşmelerin yapıldığı dönemde Red Bull'u ve Sebastian Vettel'i üst üste üçüncü kez takımlar ve pilotlar şampiyonluğuna taşımıştı. İkili, 2013 yılında da aynı başarıyı tekrarlayarak üst üste dördüncü şampiyonluklarını kazandı.

Mercedes, 2013 sezonu için Horner yerine bir başka Avusturyalı isimle, eski yarış pilotu ve iş insanı Toto Wolff ile anlaştı.

Wolff, 2013 sezonunda takımın başında Ross Brawn ile birlikte çalıştı. Bir sonraki yıl ise Wolff ve Paddy Lowe, geleneksel takım patronluğu rolünün sorumluluklarını kendi aralarında paylaştı.

Wolff siyasi ve ticari konularla ilgilenirken Lowe teknik konulara odaklandı. İkili, Mercedes'i 2014 sezonundan itibaren üst üste üç kez takımlar ve pilotlar şampiyonluğunun zirvesine taşıdı.

Lowe'un 2017 sezonu öncesinde takımdan ayrılmasının ardından Wolff, takım patronluğunun daha geleneksel kapsamını tek başına üstlendi. Mercedes, 2014-2020 yılları arasında üst üste yedi kez takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanarak Formula 1 tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.

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- Motorsport.com Ekibi

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