Horner'dan iddialara yanıt: "Kimse Marko'nun rolü değişsin istemiyor"

Son günlerde Red Bull'un takım patronu Christian Horner'ın, takımı yöneten tek isim olmak istediğine yönelik iddialar var.

Bu kapsamda Helmut Marko'nun takımdan gönderilmesini istediği konuşuluyor fakat bu konu Marko tarafından reddedilmişti.

Şimdi aynı soru Red Bull takım patronu Christian Horner'a soruldu.

Daily Mail'e konuşan Horner, bu konuda şöyle dedi: "Helmut ile her zaman güçlü ve açık bir ilişkimiz oldu."

"Elbette onunla zaman zaman fikir ayrılığına düştüğümüz konular oluyor ama ben bunu normal karşılıyorum."

"Her konuyu düzenli olarak tartışıyoruz. Arkadaşı ve meslektaşı Dietrich Mateschitz'in vefatından bu yana Helmut için işler biraz değişti fakat takımda hâlâ önemli bir rolü var ve ne benim ne de takımdaki herhangi birinin rolünün değişmesine yönelik istediği ya da arzusu yok."

"80'li yaşlarında olmasına rağmen hâlâ çok neşeli ve devam etmek istediği sürece çalışma şeklimizi değiştirmek için herhangi bir neden görmüyorum."

"O Formula 1'e geldiğinden beri işler çok değişti, haliyle bizim rollerimiz de evrim geçirdi. Takımı günlük olarak yönetmeye devam ediyorum fakat sürücü seçimi veya geliştirme stratejisi gibi önemli kararları birlikte alıyoruz."

"Helmut ile ortaklığımız uzun yıllardır devam ediyor ve herkesin kendi rolü ve işlevi var."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory in the race and securing the 2023 Constructors title

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images