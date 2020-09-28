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Formula 1 / Son dakika

Horner'dan Hamilton iddiasına yanıt: "Jordan'ın ne içtiğini merak ediyorum"

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Horner'dan Hamilton iddiasına yanıt: "Jordan'ın ne içtiğini merak ediyorum"
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Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Avusturyalı ekibe geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Eski Formula 1 takım patronu Eddie Jordan, Lewis Hamilton’ın Red Bull’a geçerek Max Verstappen’le süper bir takım oluşturmaya yardımcı olması gerektiğini söylemişti.

Ziggo Sport’a konuşan Jordan, “Şahsen Lewis’in Ferrari’ye değil, Red Bull’a gitmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun size mükemmel olduğunu söyleyebilirim, çünkü şu an F1’deki en iyi genç sürücü Max Verstappen. Buna şüphe yok. Tarzı, hızı, zekası, pistteki kontrolü… Ve kibri. Tüm yarış galiplerinin ve şampiyonların bir miktar kibri olması gerek. Bu çok net. Ve o, buna sahip.” demişti.

Bu sözler Red Bull takım patronu Christian Horner'a soruldu.

Horner bunun üzerine şöyle dedi: "Eddie'nin ne içtiğini gerçekten merak ediyorum."

"Bir taraftar olarak kesinlikle haklı olabilir. Ama son dönemde Lewis'ten herhangi bir haber almadım, bu yüzden onun bulunduğu yerde kalacağını düşünüyorum."

Daha sonra Jordan'ın sözleri Mercedes F1'in patronu Toto Wolff'a soruldu.

Wolff yanıt verdi: "Asla asla demelisiniz. Hayatımda daha çılgın şeyler gördüm."

"Ama Lewis'in neden bunu yapması gereksin ki? Mercedes markasıyla ve oluşturulmasına yardım ettiği takımla çok güçlü bir kişisel bağı var."

“Şu anda ona en iyi aracı veriyoruz ve aramızda karşılıklı güven var. Önümüzde hâlâ başarılı günler var."

"Böyle bir hamle yapması rasyonel olarak anlaşılabilir değil."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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