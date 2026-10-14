Formula 1 Singapur GP
Horner'dan Ferrari iddialarına yanıt: "Açıklamalarım bağlamından koparıldı"
Red Bull'un eski takım patronu Christian Horner, Ferrari ile Formula 1'e döneceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 14 Eki 2026 10:15
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Christian Horner
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Red Bull'daki 20 yıllık görevinin ardından takımdan ayrılan Christian Horner, Ferrari takım patronu Fred Vasseur’ün koltuğuna geçebileceği yönündeki iddialara son noktayı koydu.
Daha önce verdiği bir röportajda Ferrari'yi "rüya iş" olarak nitelemesi ve takım sahipliği şartına tek istisnanın Ferrari olabileceğini ima etmesi üzerine çıkan söylentiler, Azerbaycan GP hafta sonunda geniş yankı bulmuş, Vasseur üzerindeki baskıları son derece artırmıştı.
Ferrari İletişim Direktörü Maria Conti ise aceleyle düzenlenen bir basın toplantısıyla Vasseur'e olan güvenlerini kesin bir dille teyit etmişti.
The Guardian'a verdiği yeni röportajda açıklamalarının bağlamından koparıldığını belirten Horner, F1'e dönüş kriterlerinde Ferrari dâhil hiçbir istisna olmadığını ve doğrudan hisse ortaklığı aradığını ifade etti.
Christian Horner
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Baskı yönetimini en iyi kendisinin bildiğini ve genel kanının aksine acele etmediğini, beklemekten memnun olduğunu belirten Horner, süreç hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Fred Vasseur tecrübeli bir isim ve Ferrari’de gayet iyi bir iş çıkarıyor.”
“Ben rekabetçi bir takımı yönetmenin getirdiği baskıları herkesten iyi biliyorum. Benim açıklamalarım bağlamından koparıldı.”
“Ferrari, Formula 1'in en büyük markası ve en köklü takımı. Ancak ben sporda atacağım bir sonraki adımı şekillendirmek adına ciddi bir sermaye biriktirdim.”
“Bu adımın arkasında bir takım sahipliği ve hisse ortaklığı olmalı, Ferrari de hisse satmayacaktır. Bu yüzden sporun dışında kalıp önümüzdeki aylarda veya yıllarda ne gibi fırsatların çıkacağını beklediğim bu süreçte mutluyum.”
Christian Horner
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
“Spora dönmek benim için bir zorunluluk değil. Sadece kazanmak isteyen ve kafa yapımın uyuştuğu insanlarla doğru bir fırsat yakalarsam dönerim. Asla sadece yer almak için geri dönmem."
10 yıl sonra kendisini nerede gördüğü sorulduğunda esprili bir dille, "Bunu ben de merakla bekliyorum, bir yarış pistinde de olabilirim bir traktörün üzerinde de." diyen Horner, farklı yeteneklere sahip insanları bir araya getirip takım olarak çalıştırmanın en büyük gücü olduğunu ve şu an kendisini heyecanlandıran tek şeyin Formula 1 olduğunu sözlerine ekledi.
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- Motorsport.com Ekibi
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