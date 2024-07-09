Horner'dan Brown'a yanıt: "Yorumlarını ciddiye bile almayacağım"

Zak Brown, yaşanan olaylarda Red Bull ile ilgili endişelerini dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedi. Son olarak, Avusturya’da Max Verstappen ve Lando Norris'in yarış liderliği için mücadele ederken yaşadığı çarpışmanın ardından endişelerini dile getirmişti.

Brown, yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek Red Bull’un kurallara uymadığını ve defalarca kez kendilerine 'saygı' göstermediğini belirtti.

"Red Bull gibi büyük bir takımın yönetiminin neredeyse bu durumu teşvik etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü telsizde söylenenleri duyabiliyorsunuz. Hepimizin pit duvarında sürücülerimize ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları gerektiğini ve yarışta neler olup bittiğini anlatma sorumluluğumuz var."

"Bu yüzden kurallara saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. İster mali kurallar olsun ister sportif ya da pist dışındaki diğer sorunlar olsun, ortada saygı eksikliği olduğunu gördük."

Britanya GP’sinden sonra Brown’ın bu yorumları Horner’a soruldu ancak Red Bull takım patronu net bir tavırla, "Bu yoruma cevap vererek ciddiye bile almayacağım." dedi.

Horner'a, son yarışlarda McLaren'ın küçük hatalarla Red Bull'a avantaj sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda ise,

Horner, "Ön sıralarda mücadele ederken, her şey küçük küçük farklardan ibarettir."

"Mercedes bu hafta sonu oldukça hızlıydı. Pole pozisyonunu ve ilk çizgiyi aldılar. Bugün Lewis gibi iyi bir yarış çıkardılar." dedi.

Çeviri: Enes Demirel