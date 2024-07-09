Horner'dan Brown'a yanıt: "Yorumlarını ciddiye bile almayacağım"
Red Bull takım patronu Christian Horner, rakiplerinin 'saygı' eksikliğinden bahseden McLaren takım patronu Zak Brown'ın yorumlarını 'cevap vermeye değer' bulmadı.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Zak Brown, yaşanan olaylarda Red Bull ile ilgili endişelerini dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedi. Son olarak, Avusturya’da Max Verstappen ve Lando Norris'in yarış liderliği için mücadele ederken yaşadığı çarpışmanın ardından endişelerini dile getirmişti.
Brown, yaptığı açıklamada hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek Red Bull’un kurallara uymadığını ve defalarca kez kendilerine 'saygı' göstermediğini belirtti.
"Red Bull gibi büyük bir takımın yönetiminin neredeyse bu durumu teşvik etmesi beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü telsizde söylenenleri duyabiliyorsunuz. Hepimizin pit duvarında sürücülerimize ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları gerektiğini ve yarışta neler olup bittiğini anlatma sorumluluğumuz var."
"Bu yüzden kurallara saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. İster mali kurallar olsun ister sportif ya da pist dışındaki diğer sorunlar olsun, ortada saygı eksikliği olduğunu gördük."
Britanya GP’sinden sonra Brown’ın bu yorumları Horner’a soruldu ancak Red Bull takım patronu net bir tavırla, "Bu yoruma cevap vererek ciddiye bile almayacağım." dedi.
Horner'a, son yarışlarda McLaren'ın küçük hatalarla Red Bull'a avantaj sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda ise,
Horner, "Ön sıralarda mücadele ederken, her şey küçük küçük farklardan ibarettir."
"Mercedes bu hafta sonu oldukça hızlıydı. Pole pozisyonunu ve ilk çizgiyi aldılar. Bugün Lewis gibi iyi bir yarış çıkardılar." dedi.
Çeviri: Enes Demirel
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar