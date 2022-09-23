Horner'dan Alpine'e tavsiye: "Ricciardo'ya yeni bir şans verirdim"

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Daniel Ricciardo'nun McLaren macerası bu yılın sonunda bitecek. Normalde Avustralyalı sürücünün 2023 sonuna kadar anlaşması vardı fakat hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle sözleşmenin bir yıl erken feshedilmesine karar verildi.

Sonuç olarak Ricciardo sezon sonunda boşa çıkıyor ve 2023'te istediği yere gidebilir. Fakat buradaki problem, Ricciardo için uygun koltuk olmaması çünkü Yuki Tsunoda'nın kontratının yenilenmesiyle gridde çok az boş koltuk kaldı.

Bu boş yerlerden biri de Ricciardo'nun 2019 ve 2020'de birlikte yarıştığı Enstone merkezli Alpine-Renault. Fransız fabrika ekibi, beklenmedik şekilde Aston Martin'e geçme kararı alan Fernando Alonso'nun yeri için yeni bir isim arıyor.

Görünüşe bakılırsa takımın tercihi Ricciardo değil ve bunun yerine başka isimlere odaklanıyorlar.

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Alpine'in farklı bir yöne gitmesini ve Ricciardo ile anlaşmasını umuyor.

"Açık konuşmak gerekirse ben olsam ona ikinci bir şans verirdim. Onu birkaç sezon öncesinden hatırlıyorlar ve oradaki son sezonunda podyuma çıkarak iyi performans sergilemişti."

"O, onu yeniden kazanabileceklerini düşündüğüm türden bir insan. Bazı nedenlerden dolayı McLaren onun için harika bir deneyim olmadı."

"Tüm sporlarda olduğu gibi Formula 1'de de güven çok önemli bir unsur ve nedeni ne olursa olsun, araçta doğru hislere sahip değil."

"Bu muhtemelen kendine olan güvenini sarsıyor ama özünde hâlâ çok yetenekli bir sürücü."

"Aniden nasıl iyi performans sergilemeniz gerektiğini unutmazsınız. Umarım bir şans daha yakalar."

Ricciardo, McLaren'a geçmesinin ardından kariyerinin en zorlu dönemini geçiriyor ve bu yıl puan almakta dahi zorlanıyor.