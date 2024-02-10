Horner'a yakın isimler bile davanın detaylarından haberdar değilmiş

Christian Horner, Red Bull tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü ilk kez ifade verdi ve kendisini savunma fırsatı yakalamış oldu.

Birçok kişi Cuma akşamı en azından bir şeylerin açıklığa kavuşmasını bekliyordu fakat bu gerçekleşmedi.

Dava beklenmedik ve çok büyük olduğu için, son birkaç günün ana konusu buydu.

Sky Sports News kanalında canlı yayına katılan İngiliz gazeteci Craig Slater yaşananları şöyle yorumladı: "Takımla yakın ilişkiler içinde olan insanlarla, Christian Horner'ın yakın çevresinde bulunan Red Bull Racing çalışanlarıyla konuştum - onlar bile bu davanın ayrıntılarından haberdar değiller."

"Birçoğu neler olup bittiği hakkında bir şeyler biliyormuş gibi davranıyor, ama aslında içeridekiler bile bu konuda çok bir şey bilmiyor. Dolayısıyla şu anda medyada yer alan haberlerin çoğunlukla spekülasyondan ibaret olduğu sonucuna varıyorum."

"Bence şu anda, -tüm bunların siyaset ve iktidar mücadelesiyle ilgili olabileceğine dair geleneksel haberler de dahil olmak üzere- her türlü varsayımdan kaçınmak daha iyi olacak."

"Bernie Ecclestone'un konuya müdahil olabileceği bile konuşulmaya başlandı. İddialara göre arkadaşı Christian Horner'a yardım etmek ve Red Bull markasının Avusturyalı sahiplerini etkilemek için araya girmeye hazır."

"Horner ile Red Bull Racing'in tasarımcı Adrian Newey arasındaki ilişkide son aylarda hafif bir soğuma olduğu ve bunun Horner'ın pozisyonunu daha savunmasız hale getirdiği de konuşuluyor. Ancak ekibe yakın kişiler bugün bana takvimin artık 1984 değil 2024 yılını gösterdiğini hatırlattı ve olup bitenlerle ilgili geleneksel yorumlara karşı beni uyardı."

"Bu davada nihai karar yalnızca bağımsız bir soruşturma yürütmekle görevli kişiler tarafından verilecek. Her iki taraf da argümanlarını sunma fırsatına sahip olacak ve bizim yapmamız gereken tek şey birkaç hafta sürebilecek bu sürecin nasıl gelişeceğini izlemek."