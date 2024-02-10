Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Horner'a yakın isimler bile davanın detaylarından haberdar değilmiş

Christian Horner'a açılan soruşturma ilgili detaylar en yakınları tarafından bile bilinmiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Jackie Stewart, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Christian Horner, Red Bull tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü ilk kez ifade verdi ve kendisini savunma fırsatı yakalamış oldu.

Birçok kişi Cuma akşamı en azından bir şeylerin açıklığa kavuşmasını bekliyordu fakat bu gerçekleşmedi.

Dava beklenmedik ve çok büyük olduğu için, son birkaç günün ana konusu buydu.

Sky Sports News kanalında canlı yayına katılan İngiliz gazeteci Craig Slater yaşananları şöyle yorumladı: "Takımla yakın ilişkiler içinde olan insanlarla, Christian Horner'ın yakın çevresinde bulunan Red Bull Racing çalışanlarıyla konuştum - onlar bile bu davanın ayrıntılarından haberdar değiller."

"Birçoğu neler olup bittiği hakkında bir şeyler biliyormuş gibi davranıyor, ama aslında içeridekiler bile bu konuda çok bir şey bilmiyor. Dolayısıyla şu anda medyada yer alan haberlerin çoğunlukla spekülasyondan ibaret olduğu sonucuna varıyorum."

"Bence şu anda, -tüm bunların siyaset ve iktidar mücadelesiyle ilgili olabileceğine dair geleneksel haberler de dahil olmak üzere- her türlü varsayımdan kaçınmak daha iyi olacak."

"Bernie Ecclestone'un konuya müdahil olabileceği bile konuşulmaya başlandı. İddialara göre arkadaşı Christian Horner'a yardım etmek ve Red Bull markasının Avusturyalı sahiplerini etkilemek için araya girmeye hazır."

"Horner ile Red Bull Racing'in tasarımcı Adrian Newey arasındaki ilişkide son aylarda hafif bir soğuma olduğu ve bunun Horner'ın pozisyonunu daha savunmasız hale getirdiği de konuşuluyor. Ancak ekibe yakın kişiler bugün bana takvimin artık 1984 değil 2024 yılını gösterdiğini hatırlattı ve olup bitenlerle ilgili geleneksel yorumlara karşı beni uyardı."

"Bu davada nihai karar yalnızca bağımsız bir soruşturma yürütmekle görevli kişiler tarafından verilecek. Her iki taraf da argümanlarını sunma fırsatına sahip olacak ve bizim yapmamız gereken tek şey birkaç hafta sürebilecek bu sürecin nasıl gelişeceğini izlemek."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ferrari yeni aracında sarı renge daha fazla yer verecek
Sonraki haber Sauber, yeni C44'ü Barselona'da piste çıkardı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım" Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Formula 1

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak" Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Ricciardo: "Benim işim Marko'nun yüzünü güldürmek!"

Ricciardo: "Benim işim Marko'nun yüzünü güldürmek!"

Formula 1

Ricciardo: "Benim işim Marko'nun yüzünü güldürmek!" Ricciardo: "Benim işim Marko'nun yüzünü güldürmek!"

Son Haberler

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

F1 Formula 1

Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

F1 Formula 1

Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım" Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

F1 Formula 1

Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak" Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

F1 Formula 1

Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç" Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol