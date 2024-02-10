Horner'a yakın isimler bile davanın detaylarından haberdar değilmiş
Christian Horner'a açılan soruşturma ilgili detaylar en yakınları tarafından bile bilinmiyor.
Christian Horner, Red Bull tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü ilk kez ifade verdi ve kendisini savunma fırsatı yakalamış oldu.
Birçok kişi Cuma akşamı en azından bir şeylerin açıklığa kavuşmasını bekliyordu fakat bu gerçekleşmedi.
Dava beklenmedik ve çok büyük olduğu için, son birkaç günün ana konusu buydu.
Sky Sports News kanalında canlı yayına katılan İngiliz gazeteci Craig Slater yaşananları şöyle yorumladı: "Takımla yakın ilişkiler içinde olan insanlarla, Christian Horner'ın yakın çevresinde bulunan Red Bull Racing çalışanlarıyla konuştum - onlar bile bu davanın ayrıntılarından haberdar değiller."
"Birçoğu neler olup bittiği hakkında bir şeyler biliyormuş gibi davranıyor, ama aslında içeridekiler bile bu konuda çok bir şey bilmiyor. Dolayısıyla şu anda medyada yer alan haberlerin çoğunlukla spekülasyondan ibaret olduğu sonucuna varıyorum."
"Bence şu anda, -tüm bunların siyaset ve iktidar mücadelesiyle ilgili olabileceğine dair geleneksel haberler de dahil olmak üzere- her türlü varsayımdan kaçınmak daha iyi olacak."
"Bernie Ecclestone'un konuya müdahil olabileceği bile konuşulmaya başlandı. İddialara göre arkadaşı Christian Horner'a yardım etmek ve Red Bull markasının Avusturyalı sahiplerini etkilemek için araya girmeye hazır."
"Horner ile Red Bull Racing'in tasarımcı Adrian Newey arasındaki ilişkide son aylarda hafif bir soğuma olduğu ve bunun Horner'ın pozisyonunu daha savunmasız hale getirdiği de konuşuluyor. Ancak ekibe yakın kişiler bugün bana takvimin artık 1984 değil 2024 yılını gösterdiğini hatırlattı ve olup bitenlerle ilgili geleneksel yorumlara karşı beni uyardı."
"Bu davada nihai karar yalnızca bağımsız bir soruşturma yürütmekle görevli kişiler tarafından verilecek. Her iki taraf da argümanlarını sunma fırsatına sahip olacak ve bizim yapmamız gereken tek şey birkaç hafta sürebilecek bu sürecin nasıl gelişeceğini izlemek."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Son Haberler
Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil
Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil Norris, McLaren'ın şampiyonluk mücadelesine hazır olup olmadığından emin değil
Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"
Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım" Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"
Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"
Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak" Newey: "RB20, RB18'in üçüncü evrimi olacak"
Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"
Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç" Anderson: "VCARB 01 'iyi tasarlanmış' bir araç"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar