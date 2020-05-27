Horner'a göre sezon başladıktan sonra tekrar durabilir

Formula 1, Avusturya GP'yi iptal etmesinin ardından şimdiye kadar hiçbir yarış gerçekleştiremedi ve en azından Temmuz ayına kadar herhangi bir yarış yapılması beklenmiyor.

Sezonun 3-5 Temmuz'da Avusturya'da başlaması, ertesi hafta yine burada ikinci bir yarış daha yapılması bekleniyor. Sonrasında Macaristan veya İngiltere, ardından da Avrupa'daki diğer F1 pistlerinin 2020 Formula 1 sezonuna ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Ancak koronavirüsle ilgili ikinci dalga endişesi var ve bazı ülkeler tedbirlerini azaltsa bile, gelecek ikinci dalga ile yeniden katı kurallar koyabilir.

Christian Horner, tüm bunlardan ötürü yine 4 ila 5 haftalık bir araya sahip olmanın mümkün göründüğünü kabul etti.

Sadece The Race internet sitesine konuşan Horner, "Bence bu, elbette bir olasılık olacak. Bir süre ara vermek zorunda kalabiliriz. Avusturya'nın ilk yarışlara ev sahipliği yapacağını biliyoruz. Sonrasında nereye gideceğimizi göreceğiz."

"Hepimiz yaklaşık 2.5 ayı evde geçirdik. Bu nedenle 4-5 hafta daha evde kalmak, yeni sezonu başlatmak ve yarışmak anlamına geliyorsa, o zaman dünyanın en kötü şeyi olmaz. Sonunda bizler yarışçıyız."

"Ama bunun olacağını sanmıyorum. Durumlar her geçen gün değişiyor. İngiltere şu anda Avrupa'nın geri kalanına kıyasla geriden geliyor ancak umarım durum değişir. Durum her üç haftada bir değerlendirilecek. Sayılar azaldıkça, hükümet de karantina kurallarını hafifletebilir. Şu anda takvim çok esnek. Çünkü Avrupa yarışlarına taraftar katılımı olmayacağı açık. Aslında bir test pisti kiralamak gibi bir şey."

"Bence iki Avusturya yarışı yapıp, sonra başka bir Avrupa yarışı daha yaparak İngiltere'ye dönebiliriz. Sonrasında zaten Ağustos ayına varmış olacağız. Eğer o zamana kadar işler gelişmeye devam ederse, daha fazla hareket özgürlüğüne de sahip olabiliriz."

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