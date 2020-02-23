Horner'a göre Racing Point'in yaptığı mantıklı

Horner griddeki pek çok takımın, kendileri dahil, başka takımlarla ortaklık içinde olduğunu ve bunu mantıklı bulduğunu söyledi. Açıklamasına ise şu şekilde devam etti:

"Bence işbirlikleri çok mantıklı, çünkü diğer türlü AlphaTauri, Racing Point, Haas ve Sauber bile, eğer süspansiyon ve vites kutusu alamıyorlarsa, F1'de nasıl bulunacaklar? Tüm AR-GE çalışmalarını kendilerinin yönetmesi gerekecek.

"Tabii ki de bazı takımlar birbirlerini klonlamanın da ötesine geçti, ancak kurallara uyduğu sürece benim için hiçbir problem yok. Liberty'e göre bu şekilde daha rekabetçi bir grid ortamı oluşuyor ve takımlar Formula 1'de daha ucuza yarışma şansı yakalıyor.

"Tabii ki de 10 farklı takımın aracının da aynı durmasını istemiyorsunuz, ancak araca transfer edilebilecek pek çok element var, süspansiyon ve vites kutusu gibi, bu da çok mantıklı bir durum olarak göze çarpıyor."

İlk günün sonunda Mercedes patronu Toto Wolff, ana rakiplerinin Red Bull olduğuna dair bir demeç vermişti. Buna ek olarak Mercedes aracında, Ted Kravitz'in "direksiyon trombonu" olarak adlandırdığı bir yeni sistem kullanıldığı göze çarptı.

Christian Horner bu durum hakkında ise şu şekilde konuştu: "Mercedes gerçekten çok kuvvetli duruyordu, onlar hep güçlü olacaklar, 6 kez dünya şampiyonu oldular. Bu yüzden onlar bizim ölçüm noktamız. Ferrari ise dün yorumlanması zor bir grafik çizdi, Racing Point pistte çok iyiydi ancak herkesin ne yaptığını tahmin etmek zor.

"Biz performansımızı her yerde geliştirmeye çalışıyoruz. Mercedes geçen sene de düşük hızlı virajlarda hızlıydı, bana göre ilerlemememiz gereken alan burası ve ilerlediğimize de inanıyorum - ve tabii ki de bu sadece başlangıç kısmı, araç bu noktadan itibaren gittikçe gelişecek.

"Melbourne'e gittiğimiz zamana kadar her şey daha farklı olacak, Avrupa'ya gittiğimiz zaman durum iyice değişecek. Bu yüzden bu gelişim yarışı buradan başlayıp Abu Dhabi'ye kadar ilerleyecek."

Horner son olarak Red Bull'un 2021 planı hakkında konuştu ve şunları ekledi: "Bu sene biraz dengeyi bulma üzerine aslında, çünkü RB16 konusunda sonuna kadar zorluyoruz ancak RB17 tamamen farklı bir araç, yeni kuralların ilk aracı.

"Adrian (Newey) zamanının çoğunu RB17'ye ayırıyor. Sınırlı kaynağınız bulunuyor ve şu anda bulunan performansı düşürmeden bu kaynağı kullanmak zorundasınız.

"Tabii ki her iki taraf da önemli ancak gelecek sene için gelecek pek çok değişikliğe ayak uydurmak için sezonun 3.çeyreğinden itibaren takımı yeni araç üzerinde çalışmaya doğru iteceğiz ve bu geçişi Abu Dhabi'ye kadar yavaş yavaş ilerleteceğiz."

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