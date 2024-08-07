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Formula 1 Belçika GP

Horner'a göre 'kirli hava sorunu' geri döndü

Christian Horner, kirli havanın Formula 1'de yeniden sorun haline geldiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 pilotlarının yarışlarda yeniden kirli hava sorunuyla karşılaştıklarını belirtti.

Horner bu iddiasını, Verstappen'in podyuma dönebilmesi için birçok geçiş yapması gereken Macaristan Grand Prix'si sonrası ortaya attı.

Mevcut kurallar ve düzenlemeler 2022 Formula 1 sezonunda tanıtıldı ve bu düzenlemelerin birçok amacı vardı.

En çok tartışılan konulardan biri ise pistte araçların birbirini daha kolay takip etmesini sağlamaktı. Regülasyonların ardından genel görüş, araçların birbirini daha kolay takip etmesine olanak tanıdığı yönündeydi. Ancak Horner'a göre bu durum uzun sürmeyebilir.

"Pilotları dinlediğinizde, 2021'e geri dönüyormuşuz gibi görünüyor." 

"2021 kadar kötü olmasa da, araçlar geliştikçe takip etmeleri zorlaşıyor. Bu yüzden kirli hava yeniden büyük bir sorun haline geliyor."

"Bu yarışı analiz edeceğiz. Orta sektörde çok kötü etkilenildiğini görebilirdiniz." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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