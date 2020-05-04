Horner: "Diğer pistler Avusturya'nın "acımasız" geri dönüş planını takip edebilir"

Red Bull Ring'in patronları, koronavirüs pandemisinin yavaş yavaş geride kalması ve Avrupa seyahat kısıtlamalarının azalmaya başlaması halinde, 5 Temmuz'da 2020 F1 sezonunun ilk yarışı olmak için çaba gösteriyorlar.

Ancak yarışa taraftarlar ve basın alınmayacak. F1 personelinin yerel halkla temasa geçmesi önlenecek ve pistteki kişilerin kapsamlı şekilde test edilmesi gerekecek.

Motorsport.com'a konuşan Horner, Avusturya GP planları hakkında şöyle dedi: "Red Bull şampiyonayı başlatma konusunda gerçekten kararlı. Avusturya'da yarışlara devam edebilmek için büyük çaba sarf ettiler."

"Red Bull'un sahip olduğu bir pist. Bu yüzden açıkça kendi kontrollerinin altında. Ancak yerel makamlar ve hükmet ile çalışıyorlar."

"Tabii ki taramalar, testler ve uygulanacak kısıtlamalar son derece acımasız olacak. Fakat sporun yeniden başlamasına izin veriyorsa o zaman diğer pistlerin de takip etmesi gereken bir plan olacağını düşünüyorum." dedi.

Horner, yarışlar tekrar başlasa bile seyircisiz şekilde yapılacağı ve pek çok kısıtlama olacağı için, katılımcılar için normal yarış hafta sonları olmayacağını söyledi.

"Sanırım tekrar başladığımız zaman küçük bir insan grubu oluşturmamız gerekiyor. Muhtemelen bir takım 80 kişiden daha az olması gerekiyor ve hepsi aynı otelde kalacaklar. Hepsi birlikte seyahat etmek zorunda olacaklar ve diğer takımdaki personeller iletişim kuramayacaklar."

"Bu yüzden son derece katı kısıtlamalar olacak. Çok fazla test ve çok fazla tarama olacak. Yerel hakla da etkileşim içerisinde olmayacağız."

"Katılımcıların çoğunluğunu korumak ve aynı zamanda yarışa ev sahipliği yapanlar için gerekli önlemleri almak adına tasarlanmış prosedürler olacak. Bu yüzden herhangi bir şekil veya biçimde, standart bir yarış hafta sonu formatı olmayacak."

F1'in bu yıl devam yarış yapıp yapmayacağı konusunda şüpheler olsa da Horner, bu yıl yarışlar yapılacağından emin görünüyor.

"Biz bir yarış takımıyız ve yarışmak için bir şampiyonaya ihtiyacımız var. Bu sene yarış yapmamak düşünülemez ve bu yüzden herhangi bir etkinlik veya bir dünya şampiyonasının gerçekleşmemesi pek muhtemel bir durum değil."

"Son birkaç haftadır ivme kazanıldığını ve denemek ve devam etmek adına çeşitli senaryolar ortaya konulduğunu görebilirsiniz. Bu sene yarışmamanın bizim için bir senaryo olacağını düşünmüyorum."