Horner: "Ricciardo'nun kendini toparlayacağından eminim"

Ricciardo, Japonya GP ilk turunda 3. virajda Williams pilotu Alex Albon ile temas ettikten sonra yarış dışı kaldı.

Ricciardo henüz puan almayı başaramadı ve şu ana kadar, taraftarlarının önünde puan sayısını yediye çıkaran yüksek uçan takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın gerisinde kaldı.

Ricciardo'nun koltuğunun, yedek pilot Liam Lawson tarafından tehlike altında olduğuna dair söylentilerin ardından Red Bull takım patronu Horner, temiz bir hafta sonunu tamamladıktan sonra Ricciardo'nun yakında geri dönmesini beklediğini söyledi.

Horner, "Daniel bu yollardan geçti, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor."

"Bence sadece iyi sonuçlar alması gerekiyor ve o zaman gülümsemesi geri dönecek. Takım arkadaşı iyi bir performans gösteriyor ve bu da doğal olarak üzerinde baskı yaratıyor."

"Ama o bunu daha önce de yaşadı, eminim kendini toparlayacaktır. Daha dördüncü yarıştayız." dedi.

Fotoğraf tarafından: Pirelli

Horner, FIA yarış komiserleri tarafından tipik bir tur başı yarış kazası olarak değerlendirilen kaza için Ricciardo'yu suçlamadı.

"O an Daniel sola, Alex ise sağa bakıyordu. Bu tipik bir yarış kazası."

"Neyse ki ikisi de iyiydi. Ama gördüğüm kadarıyla birini suçlamak gerçekten zor."

Her ne kadar 34 yaşındaki pilot yarışa devam edemediği için üzülse de, Salı günü Pirelli lastik testi ile Suzuka'da daha fazla tur atma şansına sahip oldu.

Salı gecesi yaptığı açıklamada Ricciardo, "Pirelli ile verimli bir gün geçirdik, 2025 lastiklerinden bazılarını test ettik."

"Ne yazık ki hava koşulları nedeniyle bu sabah sınırlı bir çalışma yaptık. Ancak olumlu olarak, genellikle kullanmadığımız hem ıslak hem de geçiş lastiklerini keşfetme imkanı bulduk."

"Öğleden sonraki program sorunsuz geçti; çalışma planımızı tamamladık ve Pirelli'ye bazı yapıcı geribildirimler sağlayabildik."

"Kişisel olarak, yarış hafta sonumuzun ardından Suzuka'da birkaç tur atmak güzeldi." şeklinde konuştu.