Horner: "'Zayıf hafıza', 2021 tartışmalarının unutulacağı anlamına geliyor"

Red Bull, Max Verstappen'in sürücüler şampiyonluğunu Lewis Hamilton'dan almasının ardından, sekiz yıldır ilk kez bir dünya şampiyonluğu kazandı.

Verstappen ilk şampiyonluğunu, Red Bull ve Mercedes'in birbirlerinin araçlarının yasallığını sorgulaması ve takım patronlarının atışmalarıyla gittikçe gergin bir hale gelen sezonun sonunda aldı.

Bununla birlikte Verstappen ve Hamilton da Britanya, İtalya ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinde birbirleriyle temas ederek bir dizi pist kazası yaşadılar.

En sonunda ise Mercedes, yarış direktörü Michael Masi'nin Abu Dhabi'deki yarışı güvenlik aracının ardından son turda yeniden başlatmasıyla şampiyonluğun çalındığını hissetti.

Takım temyize gitmemeye karar vermesi ve Hamilton'ın, olanlarla ilgili düşüncelerini gizli tutmak için bütün medya etkileşimlerine ara vermesiyle Mercedes'in tepkisi, son haftalarda basının gündemi oldu.

Ancak Red Bull takım patronu Horner, her şeyin sona ereceğinden ve herkesin, Şubat ayındaki sezon öncesi testlerinde ve bir sonraki ay 2022'nin ilk yarışı Bahreyn'de sıfırdan başlayabileceğinden emin.

Horner, "Bu işteki insanların hafızaları çok zayıf."

"Bu yılın başında olanları bile unuttuk. Çok uzun bir sezondu."

"Max, dünya şampiyonluğunu kesinlikle hak etti. Şampiyonaya bir bütün olarak baktığınız zaman elbette Abu Dhabi'de olanlar çok fazla dikkat çekti ama bunlar sporda olur."

"Bu yıl çok fazla şanssızlık yaşadık. Güvenlik aracıyla şanslıydık, doğru stratejik kararlar aldık, harika bir takım çalışması yaptık, Max harika yarıştı ve kazandık."

"Zamanla devam edeceğiz. Max şampiyonluğu hak etti, onunla son derece gurur duyuyoruz ve tarih kitapları her zaman onun 2021 dünya şampiyonu olduğunu gösterecek." dedi.

Verstappen de eleştirilere yönelik şunları söyledi: "30 yıl önce kazanılan şampiyonluklarda bile tartışmalar oldu."

"Şimdi insanlar o görüntüleri keyifle izliyor. Bu sadece sporun bir parçası."