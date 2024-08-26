Horner: "Zandvoort'ta yere basma gücü 'kumarı' oynadık"

Max Verstappen, pazar günkü yarışa ikinci başladı ve startta liderliği alsa da, sonunda yarışı Lando Norris'in 22 saniye gerisinde bitirdi.

McLaren'ın ve Max Verstappen'in performansını yorumlayan Red Bull patronu Christian Horner, lastik aşınmasının yüksek olacağını düşünerek "yüksek yere basma gücü" ayarı yaptıklarını, bunun da kendilerini düzlüklerde savunmasız bıraktığını belirtti.

Horner şöyle dedi: "McLaren bugün çok ama çok hızlıydı. Bu açıdan onları takdir ediyorum."

"Biraz kumar oynadık çünkü aşınmanın oldukça yüksek olacağını düşündük. Bu yüzden yere basma gücü seviyesini oldukça yükselttik, maksimum yere basma gücüne kadar çıkardık."

"Bu da biraz kumar gibiydi. Eğer aşınma yüksek olsaydı, bunun bize yardımcı olacağını düşündük. Fakat sonunda aşınma çok düşüktü."

"Üstelik Max ile düzlüklerde yavaş kalmamıza neden oldu."

"Max başlangıçta zor olanı yaptı ve harika kalktı. Bu sayede ilk viraja açık şekilde lider girdi ve DRS mesafesinden çıktı."

"Ancak Lando'nun onun arkasında çok rahat olduğunu görebiliyordunuz. Sahip olduğumuz düzlük hızı dezavantajı ve sahip olduğu tempo ile bizi kolayca geçti."

"Sonrasında yakaladığı tempo ile yarışı kontrol altında götürdü."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, gives an interview Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"O noktadan sonra, bence Max artık Lando'yu geçemeyeceğini biliyordu. Onu yenemezdi. Yarıştan önce konuştuğumuz en önemli şey, onu yenemiyorsa, gridin geri kalanına geçilmediğinden emin olmaktı."

"Sanırım bir noktada Piastri'nin çok hızlı şekilde yükselmesinden korkuyorduk. Fakat temposu düşer gibi oldu ve biz de durumu makul şekilde yönettik."

Şampiyonluk mücadelesinde endişeli olup olmadığı sorusuna Horner, "Bugünkü performansa bakarsak, eğer önümüzdeki dokuz yarışta da böyle olacaksa evet çok ama çok zor olur."

"Ancak bu yıl dördüncü kez Max'in puan farkı azaldı. Bu Lando'nun sadece ikinci galibiyeti."

"Yine de performans bulmamız gerektiğini biliyoruz."

"Buraya gelirken 78 puan farkla öndeydik, şimdi 70 puan öndeyiz. Farkın sürekli azalmasını değil, artmasını istiyoruz."

"Yılın başında rakiplerimiz daha düşük performans gösterdikleri için şanslıyız, bu yüzden 70 puanlık bir farkımız var, ancak bu fark oldukça hızlı bir şekilde kapanabilir. Lando'nun bu araçla sadece ikinci galibiyeti olması da dikkat çekici. Fakat iyi sürüyor, kendine güveniyor."

"Cevap vermemiz yönünde baskı hissediyoruz. Yıllardır şampiyonluk mücadelesi vermeye alışığız. Kalan dokuz yarış boyunca her şeyimizle savaşacağız." cevabını verdi.

Horner, Verstappen ve Sergio Perez'in farklı paketlerle yarıştığını da doğruladı

"İki aracımız da farklı özelliklere sahipti ve bunun büyük faydası oldu. Yani bugünden çok fazla veri elde ettik. Şimdi önemli olan bu verileri anlayıp, kulanmak."

"Max, geliştirmemiz gereken sorunların nerede olduğunu düşündüğü konusunda çok net."

"İki farklı paketle çalışmak da bence bize oldukça değerli bilgiler verecek. Bence sürücülerin geri bildirimleri de, farklı ayarlarla olan hissiyatları açısından çok olumluydu. Umarım şimdi mühendislik ekibimiz bir yön bulabilir."

Hangi sürücünün yarış paketinden daha memnun olduğu sorusuna Horner, "Bence Checo'nun yarış performansının ya da yarış paketinin daha iyi olduğu açıktı. Ancak elimizde 72 turluk veri var. Bunları karşılaştırmamız gerekiyor." cevabını verdi.