Horner: "Yıllar sonra Abu Dhabi'de kazanmak güzeldi"

Red Bull, Abu Dhabi Grand Prix'sini son kez 2013 yılında kazanmıştı. 2014'ten bu yana Abu Dhabi'de sadece Mercedes pilotları kazandı.

Yedi yıllık bu seri, pazar günü Max Verstappen tarafından bozuldu ve Hollandalı pilot oldukça rahat bir zafer elde etti.

Yarışın ardından Red Bull garajında büyük bir mutluluk vardı, çünkü Red Bull gerçekten iyi bir performans göstererek kazandı.

Horner bu durumu şöyle yorumladı: "Sanırım burada en son 2013 yılında kazandık. O zamandan beri bu pistte sadece Mercedes pilotları kazandı. Ama şimdi Max tüm hafta sonu kesinlikle kusursuz bir sürüş yaparak kazandı. Rakipleri ne yaparsa yapsın her zaman bir cevabı vardı."

"Her zaman sezonun son yarışını kazanmaya çalışırsınız. Çünkü bu, tüm kış için olumlu bir ruh hali yaratır. Tüm ekip üyeleri, Milton Keynes fabrikasında çalışan herkes bu yıl büyük bir çaba ortaya koydu. Bu pistte görünmeseler bile hepsi perde arkasında çok çalışıyor. Bugünkü zafer, boşuna çalışmadıklarını kanıtlıyor."

Horner, bu yarışta Mercedes'e kıyasla nerede üstünlük kurdukları sorusuna, "Bu sorunun cevabını ben de bilmek istiyorum. Son yarışlarda aradaki farkı giderek azalttık ve geçen hafta sonu Max yarış dışı kaldığı için çok üzüldü çünkü o hafta sonu zaten çok hızlı bir aracı vardı. Ancak sezon finalinde kolay olmamasına rağmen geri döndü. İnanılmaz derecede iyi performans gösterdi! Dün sıralama turlarında harika bir tur attı ve bugün yarışın tamamını kontrol altında götürdü."

"Yapmaya çalışacağımız şey kazanılan ivmeyi gelecek yıla taşımak. Mercedes bu sene olağanüstü şekilde iyi çalıştı, yerlerinde saymıyorlar, saldırmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki sezon için aracımız büyük ölçüde RB16'nın bileşenlerine sahip olacak, bu yüzden çok çalışmaya devam ediyoruz, sürekli dersler çıkarıyoruz, aracı öğreniyoruz ve bu, iyi bir seviyeye ulaşmamızı sağladı. Bugünün başarısı herkese güven veriyor."

"Yönetmeliklerdeki değişikliklerin güç dengesini ne ölçüde etkileyeceğini söylemek zor, ancak bir miktar etki olacak. Çünkü alt kısım aracın en hassas parçalarından bir tanesi. Cuma günü bazı yeni parçaları test ettik, ancak önümüzdeki yıl işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." yanıtını verdi.